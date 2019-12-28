黑心皇后眼彩盒、PAUL ＆ JOE粉彩貓　12月必看美妝新品特搜

PAUL & JOE 2020春妝

西洋菊保濕唇膏 NT$650

象牙金西洋菊唇膏盒 NT$310

2020春天PAUL&JOE推出全新17色西洋菊保濕唇膏，質地滑順服貼、色澤飽和持久，添加大量修護美容油成分的「高效滲透護唇配方」能舒適的包覆雙唇，在表面形成保濕膜，長效滋潤補水，拂平唇部乾皮與唇紋。其中，推薦#315太妃奶茶色，氣質時尚的裸粉色，一抹顯色，雙脣柔軟水潤、平滑無唇紋。(2020/01/01上市)

PAUL & JOE異國旅程限量唇膏盒 5款 NT$310

與Paul & Joe 時尚系列同樣印花設計的限量唇膏盒。適用於西洋菊保濕唇膏、黃色小貓限量變色護唇膏、貓咪珍珠光護唇膏、貓咪保濕修護唇膏、酷貓舒緩防曬潤唇膏。(2020/01/01上市)

PAUL & JOE異國旅程限量三色眼影 3款 NT$1,100

PAUL & JOE 2020年春季彩妝「異國旅程限量三色眼影」，以旅遊貓貓為主角，帶妳探索世界各地的夢幻景點。每個限量的眼影盒包含三種搭配色彩，一盤打造多種春夏妝容，也可當頰彩使用，可愛又好攜帶。(2020/01/01上市)

PAUL & JOE粉彩貓限量旅行組 NT$1,500

化妝包來自於 PAUL &JOE 2019春夏時裝的設計靈感，繽紛的彩虹色彩，加上品牌性的可愛貓咪圖騰。化妝包內含可拆式宮廷小丑收納袋。內含：糖瓷絲潤隔離乳15 ml、橄欖卸妝凝膠 25 g、橄欖臉部精華油 25 ml、橄欖化妝水 25 ml 。(2020/01/01上市)

THREE 2020春妝系列

本次” EMOTIONAL LANDSCAPES”系列，是受到冰島景色的啟發靈感而生的成果。在這片無邊無際、寧靜荒寂的土地上所看見的是，灰白無色中的鮮豔、乾枯景色中綻放的生命之泉。其中，我們挑出新品中的寧靜藍系列，從眼影、眼線到指彩，都能看到藍色靜靜卻又有著生命的力量。(2020/01/01上市)

魅光極線抗暈眼線液筆 全8色 NT$ 1,250

魅光幻眸眼采盒 4色 NT$2,400

魅光指彩 7色 NT$600

YSL情挑誘光水唇膏新色 NT$1,300

YSL情挑誘光水唇膏，一直是女孩們的夢幻逸品，更是每個美妝迷必收的單品之一。水潤透亮的質地能讓雙唇呈現輕透水潤感，同時保有一定顯色度。 2020年一開春就推出新色，每支都超有話題，勢必會引發女孩的購買慾。2020年1月1號開賣

#76黑夜黯紅

為2018年推出的限量色，絕美顯白的赤豆棕紅，開賣當天，3小時全台完售1000支，據品牌經驗1000支通常要一個周末才會賣完，到現在2019年YSL的FB小編依舊被一堆人私訊詢問：哪裡可以買到#76？！今年品牌終於決定將這支美色轉為常賣色。

#91前衛赤裸

同樣是2018年出現的限量激吻色，開賣不到1個月就銷售千隻，如奶油般的質地一抹即化，唇上展現出美麗的玫瑰豆沙色調，2020年與#76一起變成常賣色調。

#108淡粉呢喃

2020限量的玫瑰奶昔、蜜桃奶茶色，擦上能讓雙唇展現如新生嬰兒般粉嫩柔軟，質地中加入細緻閃光，能讓整體的妝感更明亮動人。

倩碧紐約POP迷霧唇膏3.9g／NT$780（1/10上市）

知性文青感十足的拿鐵色唇膏最近在日韓超火紅，倩碧將在2020年初，推出全新「紐約POP迷霧唇膏」，滑順不乾的7支霧面拿鐵色調，絕對能一一征服女孩心。

V編推薦色15摩卡咖啡

彷彿喝下一口巧克力與咖啡的雙重享受，打造香而不過甜的完美烤杏仁奶茶唇色。

ETUDE HOUSE X LUCKY TOGETHER聯名系列(1／1上市)

2020年迎來鼠年，ETUDE HOUSE這次特別找來傑利鼠站台，帶著湯姆貓和大家一起歡慶鼠年！這次推出的彩妝保養品項超豐富，包含捲土重來的飽和水果唇霧色系、或是近來攻陷韓妞荷包的微烤系頰彩跟眼影。另外，守護敏弱肌的純晶、水足感系列，也推出超值大容量版，從新年第一天就呵護妳的肌膚。

ETUDE HOUSE LUCKY TOGETHER粉潤雙色腮紅 3g（共4色）／NT$450

鮮明的雙色腮紅，無論是單擦或是混擦，都能創造出自然透感的好氣色！

LUCKY TOGETHER絕無色限叛逆唇霧 3.2g（共四色）／NT$390

包含一擦就能顯露出高冷感的微烤玫瑰色、熱騰騰的熱櫻桃酒色、粉紅珊瑚光的蜜桃果凍色以及帶有橘色元素的現烤蘋果塔色，如微刺青般輕薄，長時間服貼，使唇彩持久、極度顯色。

LUCKY TOGETHER珠光/高顯彩眼影 2g（共十色）／NT$200

這次聯名除了推出含有亮片的金屬粉紅色、適合點綴臥蠶的白金史派克色外，也有玫瑰粉嫩金色、柔嫩裸粉色、以及烤粉紅色等充滿少女心的色調。

LUCKY TOGETHER眉飛色舞染眉膏 4.5g（共兩色）／NT$220

染眉膏融合湯姆貓與傑利鼠的顏色元素，有讓人聯想到湯姆貓的淺灰棕色，和與傑利鼠的毛髮一般，自然的巧克力咖啡棕色，讓你刷出自然柔和的眉色。

LUCKY TOGETHER 訴說心語眼彩四格收納盤 300 元／LUCKY TOGETHER 純晶保濕護唇膏/潤色護唇膏 300 元，3g





LUCKY TOGETHER水足感滋潤水乳兩件組 NT$1,160／水足感膠原高保濕凝霜 NT$990／純晶極水潤保濕乳霜130ml NT$990

LUCKY TOGETHER 鼠泡泡沐浴組 650 元

輕輕地揉搓就能創造出如棉花糖般的綿稠泡沫，由水蜜桃、蜂蜜玫瑰、茉莉花及燈花油所組成的綜合芬香味能讓身體散發出淡淡芳香。

LUCKY TOGETHER 傑利鼠起司底妝蛋 300 元

就像傑利鼠最愛的艾曼塔乳酪，隨附收納盒的起司寶貝蛋，多角形的起司型寶貝蛋，能利用不同蛋面上妝;無論是粉底或是遮瑕，都能輕拍打、使其服貼至每一寸肌膚。

ANNA SUI 黑心皇后雙心眼彩盒 3g，NT$300

2020年ANNA SUI春妝推出Sui Black黑心皇后系列新品，其中Sui Black Eye Color黑心皇后雙心眼彩盒，獨特的雙心色選，打造出由安娜蘇經典黑色所帶出的SUI EYE雙色對比眼妝，一抹就呈現大人般的帥氣感，不讓過多的焦點搶走妳的真我風采。(2020/01/01上市)

媚比琳極綻色系列 全新六色限量#偷心唇膏3.9g／NT$360

媚比琳經典的「Color Sensational極綻色系列」全新的LOVE NOTES#偷心唇膏系列，囊括三款熱銷質地，如奶油般滑順的絲絨霧光唇膏、雙倍保濕霧感的柔霧花蜜唇膏以及滋潤柔光的緞光絲柔唇膏，全新6色專為亞洲膚色打造的顯白勾男唇色，讓你抹上瞬間立顯自信。

V編推薦色＃105 BE MINE

優雅內斂的鐵鏽棕，經典不敗的秋冬必備色！絲綢般的緞光絲柔唇膏內含頂級保濕因子，一抹透漾潤澤，柔亮光澤的濾鏡美唇，持久顯色一次包辦！

innisfree 2020迪士尼限定系列 (1/1上市)

Innisfree的產品一直都受到許多學生族群的喜愛，不僅使用許多天然原料，價格更是親民的不行！這次Innisfree精選了許多經典熱賣產品換上迪士尼經典包裝，讓你一邊保養，也能滿足蒐集迪士尼周邊商品的願望！

【超值組合】濟州寒蘭禮盒 NT$1,030/香榧調理禮盒 NT$770

Innisfree非常熱門的兩種保養系列，無論是乾肌還是痘肌都能找到合適的套組，還有可愛的黛西及米妮外殼等你來收藏！





發酵豆精華禮盒NT$1,270

經典的綠茶系列保濕噴霧讓你能隨時隨地為肌膚補充水分，發酵豆精華堪稱平價青春露。



心礦神怡綠茶保濕噴霧150ml NT$430/我的香氛柑橘沐浴乳(米奇款)330ml NT$420/我的香氛柑橘身體乳(米妮款)330ml NT$500/濟州護手霜組50ml(共3入)NT$690

完美無瑕親膚蜜粉11g NT$520 / 繽紛大地指甲油 6ml(共4色) NT$99／午茶甜心潤彩護唇膏組15g*2入 NT$660

多款熱賣彩妝也變身為迪士尼限定包裝，經典到不行的蜜粉不僅可以臉部定妝，同時也能當乾洗髮使用，是韓妞們維持空氣瀏海的法寶。四色指甲油也是學生熱愛的產品，不僅顏色多樣，價格也超實惠。還有一推出就超熱賣的潤彩護唇膏，有多種顏色可以挑選，滋潤雙唇的同時也能給你好氣色。





※BY JASMINE LEE, GAIL HSU, YOYO SU

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