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美國承認「中國是首要軍事重點」　中國國防部：中國會做合格對手

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▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）訪問越南，獲越南國防部長吳春歷迎接。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）承認，中國是首要軍事重點。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前承認，當前美國國防部的首要重點中國排第一，俄羅斯排第二，「中國已經成為美國首要的軍事重點」。中國國防部發言人吳謙在例行記者會上強硬回應，「中國會做個合格的對手」。

中國國防部例行記者會上，有媒體提問了艾斯培承認「中國成為美國首要軍事」的問題。吳謙回答表示，誰第一誰第二不是重點，重點是美方一些人在理念觀念上出了問題。當今世界是個地球村，各國是個命運共同體，這是不可阻擋的時代潮流，也是人類社會發展進步的大勢。美方一些人頑固秉持冷戰思維，熱衷於製造對手，沉浸於「受迫害妄想症」中不能自拔，是非常可笑的。

▲▼中國國防部發言人回應美國，「中國會當個合格的對手」。（圖／翻攝自中國國防部）

▲中國國防部發言人回應美國，「中國會當個合格的對手」。（圖／翻攝自中國國防部）

吳謙引用毛澤東的詩詞，「神女應無恙，當驚世界殊」。吳謙說，美方那些人心中你贏我輸、有你無我的零和理念，早就應該被扔進歷史的垃圾堆。中國堅持走和平發展道路，無意作任何國家的對手。

吳謙強調，中國從不欺負別人，別人也別想欺負中國。如果有人硬要把中國逼成對手，那麼中國一定會做一個合格的對手。

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