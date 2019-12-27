不滿女兒太早交男友　森七七父親刺死男大生兼焚屍！

▲牛男(左)跟徐女男在網路遊戲中認識，在社群平台上經常PO出兩人親密互動的照片。（圖／（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

北京朝陽區「北京社會管理職業學院」20歲男大生牛X杰，跟16歲徐姓女友往。但女方的父親發現後，憤而將他從學校擄走。 兩天之後，牛男被發現遭人焚屍，身上有多處刀傷。警方認為徐父涉有重嫌，已將他逮捕。

牛X杰的父親表示，本月9日接到兒子打來的電話，接聽後才知道電話的另一頭是徐父。徐以需嬰處理兒女的感情問題為由，強烈要求牛父從內蒙古包頭市趕來北京。

牛父到北京後，並未看到自己的兒子或徐父。忚告知校方，並要求查看監視器，結果從中發現兒子被徐父從後綑住雙手後帶離學校。

據同房室友表示，牛男被帶走時沒有反抗，似乎是自願跟對方走。該名室友當時亦尾隨兩人下樓，發現徐女和她母親也在場。牛男解釋：只是跟3人到外面溝通溝通，之後他們一群人即離開學校，自此音訊杳然。

事發後第二天，徐父報警，指牛男砍傷他女兒後跑了，而女兒身上更有被性侵過的痕跡。因此他以牛男傷害女兒為由，向牛父索賠100萬元人民幣(約380萬新台幣)。

牛父並未理會，離開警局後，逕自尋找兒子的下落。沒想到，警方於本月11日凌晨在徐家附近的一處大樓社區內，發現牛男的遺體。

警方周四(26日)發表牛男的死因鑑定報告，顯示牛男曾被刀具等利刃器多次刺向頸部、腹部，造成右頸大動脈及肝臟破裂，失血性休克死亡，死後更遭人焚屍。牛父表示，不知道兒子為何被害，孩子被發現時，已經面目全非。

據了解，徐女是高中生，跟牛男在網路遊戲中認識，兩人感情穩定，在他的社群平台上經常PO出兩人親密互動的照片。死者親屬猜測，徐父得知兩人戀情後十分憤怒，擔心會影響女兒的高考成績，於是到學校找牛男理論。