台中公車10km免費！他搭一站就換車...司機發飆嗆「你浪費資源」

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名公車司機23日不滿男乘客「只搭一站」，雙方從車上吵到大街上，全被路人拍下。原來，這位「一站哥」長期利用「10公里免費搭」，每天上車都搭一站，再換搭另一輛，以避免付車資，但這樣的作法卻引發正反論戰，在網上掀起熱議。

女網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，從中可見司機站在路邊不斷飆罵「坐車要有道德心，不要浪費人家的資源」、「每次都坐一站，我們每一個司機都非常討厭你，你知道嗎？」男乘客聽完，只不甘示弱地回了一句「隨便你」，隨後悻然離去。

原PO表示，司機跟乘客在公車上爭執不休，吵到乘客都嗶卡下車了，司機依舊咄咄逼人，從駕駛座跳下來飆罵，讓她不禁想問「請問只搭一站公車怎麼了嗎？」

▲台中「一站哥」惹毛司機，雙方當街大吵。（圖／爆料公社）

許多人看完紛紛回應，「公車又不貴，太貪小便宜了吧」、「很浪費資源，台中公車的便利性完全被濫用」、「司機為了他常常要靠站又豈不，火大很正常」、「為了集發票一箱飲料分24次買，一樣的例子」、「如果每個人都不想付錢這樣搞，每台公車都走一站就停，那交通不就大亂？」

其中，還釣出其他台中公車司機留言，「台中公車10公里免費，一個人頭市府補助15元給業者，現在這位一站哥，我們常常載到，他從台中火車站坐到靜宜大學，總共26站、來回52站，他每天起碼坐4個來回共208站=3120元，一年112萬3200元，這都是納稅人的錢，你們還會覺得合理嗎？這還是最保守算法，他還會搭到其他地方。」

▲文章釣出其他台中公車司機回應。（圖／爆料公社）

不過，也有人不認同上述觀點，留言表示「顧客也是花時間等車，為什麼不能只坐一站」、「業者有拿政府補助，他也是照著遊戲規則來，司機這樣對嗎」、「明明是政策制度有問題，卻怪使用者」、「難怪我們沒有法治國家素質，各種道德綁架」、「哪裡浪費資源？管他搭幾站，公車還是開一樣路線」、「他想省錢，也願意浪費自己的時間等車，那這樣有何不可？」

對此，根據《東森新聞》報導，台中客運經理林慶武回應，「不管乘客搭車行為怎麼樣，都不應該跟乘客有爭執，我們會把駕駛召回做教育訓練。」

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