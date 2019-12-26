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跟郭台銘「不好意思」　館長號召年輕人上凱道挺反滲透法

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▲▼郭台銘出席台大癌醫中心醫院「癌醫初始，百年薪傳」活動。（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘。（資料照／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日接受媒體專訪時表示，若12月底通過反滲透法，就要發動2019年版太陽花，到立法院抗議。此話一出，遭部分媒體解讀為反對該法成立，事後郭台銘在臉書澄清從未說過反對《反滲透法》，「最希望抓共諜的就是郭台銘。」不過，館長陳之漢仍嗆聲，若郭台銘發動反滲透法遊行，他也將號召年輕人上凱道。

館長25日在直播中表示，不管是郭台銘、親民黨發言人于美人，甚至台北市長柯文哲，若覺得反滲透法不好就講來聽聽，是否讓人接受，以他的立場，「沒有國家，就沒有經濟，沒有國家安全，就沒有現在的民主自由跟安全，統獨意識絕對不是假議題，它是一個優先議題，沒有國哪有家？不先做國家安全，何來的經濟民生？不先保護自己的國家，只會完全依靠大陸，你最後就是走向滅亡。」

館長指出，若31日通過反滲透法，希望郭台銘發起一場罷免，讓大家看看有多少人會參加，「你說要進立院嘛！要太陽花嘛！那我等著看，我也很希望看到，應該是老年人去衝立院啦！然後我也很希望看到，真的，讓我們年輕人笑一次！」

館長提到，「不好意思！郭董！反滲透法是勢必一定要做的，百分之一百，我知道你是大老闆，我也非常敬重你，我也非常仰慕你」，兩人在直播節目同框，也一起爬過山，但好朋友歸好朋友，政治立場上有各自角度，站在年輕人與保護國家的立場，反滲透法絕對有極其必要，郭台銘可試著舉辦，屆時會有更多的年輕人站出來，「不要自討沒趣啦！真的啦！人數是完全不可比擬的」。

館長提及，在網路上聽到，若郭台銘號召反滲透法遊行，年輕人就要號召比誰人比較多，他不希望造成世代對立，因為反滲透法是台灣年輕一輩40歲以下共同的希望，可杜絕掉非常多事情，也可以保護台灣，「不會看到統促黨那種奇奇怪怪的啦！也不會看到那種他Ｘ媽的舔共公司藝人來這邊，甚至這些立委邱毅這種再次的拿中共的錢在這邊幫中共講好話」。

館長還說，非常希望郭台銘以及對反滲透法不爽的所有國民黨，能真正舉辦一場衝立法院的遊行，讓年輕人看看有多少人無藥可救，有多少人要把國家賣掉？讓年輕人有所警惕，「如果你們真的出來了，我也會號召年輕人，我在這邊講，如果郭台銘出來號召反滲透法遊行，我陳之漢會再一次在凱道會號召支持反滲透法」。

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