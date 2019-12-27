史上最大工殤事件…RCA等4公司「第二波求償」判賠23億！受害者庭外歡呼

記者羅志華／台北報導

美國無線電公司（RCA）1970年代，在現桃園市設廠生產期間，被控將有毒溶劑埋在廠區，嚴重汙染地下水及土壤，造成員工及附近居民罹癌，甚至死亡；首波提告的529人中，法院判賠其中262人或陪5.1億元確定，第二波共1120人求償73億元，北院12月27日判RCA等4家公司須賠償23億300萬元，可上訴。

▲RCA第二波受害者求償73億元，北院12月27日判RCA等4家公司應賠23億，受害者及家屬在庭外歡呼。（圖／記者羅志華攝）

審理期間，受害員工表示，當時他們在廠區工作，生活圈都在附近，當罹癌的人越來越多，大家是緊張得不得了，直到事件爆發，無良廠商的惡行才終於被揭發。

美國無線電公司(Radio Corporation of America，簡稱RCA)台灣廠在民國56年，於桃園設廠生產家電，81年關廠。但有員工發現，廠方因長年使用有機溶劑三氯乙烯，不僅造成土地與地下水嚴重汙染，更有不少員工因此罹癌，向RCA公司提起民事訴訟，共有529名員工及員工家屬，求償27億元，最高院於2018年8月16日，判其中262人獲賠5.1億元確定。

而第二波求償的1120人，依受害情形分成3批，共求償73億元，北院12月27日判RCA公司、Thomson（Bermuda）公司、Technicolor公司應賠償23億零3百萬元、GE公司賠償金額為22億8千5百萬元，但只要任何被告給付賠償金，其他被告都可在給付範圍內免賠償義務（若一家公司先賠或全賠，其他公司可減免或免賠），可上訴。