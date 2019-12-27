MANGO冬季特賣今日開跑　8成商品290元起、大衣現省2000元

▲平價服飾MANGO 冬季特賣今（27日）開跑，290元就能入手單品。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

年底促銷戰局火熱，平價服飾MANGO 也加入冬季特賣，於今（27日）展開全系列全商品全面 5 折起的優惠，原價1790元的印花襯衫現在只要990元，更有8 成以上商品，價格主要集中在 290 至1290 元不等，民眾要買要快。

MANGO本次冬季特賣於12月27日 (五) 正式開始，包括像是具訂製服剪裁細節都會風格大衣以及外套、針織上衣、浪漫柔情印花罩衫、女性化剪裁洋裝、裙款與街頭個性單寧系列等，全部5折起優惠，特價後大約有 8 成以上商品，價格主要集中在 290 至1290 元。

▲特價之後太陽眼鏡490元；絲質滿版印花襯衫990元；排扣洋裝990元；皮衣3490元。（圖／品牌提供）

此外，配件商品包括鞋款、包包、飾品等全面 5 折起優惠，像是太陽眼鏡特價後大多在 490至890元不等；因應冬季氣候多變的百搭圍巾，特價後大多在 890 元，價格也相當好入手。推薦單品部分，絲質滿版印花襯衫流露復古氣息，在春夏之間可巧妙搭配，原價1790元許多人遲遲沒入手，現在特價990元，完全可以考慮一下。

▲特價之後駝色大衣3990元；牛仔褲990元。（圖／品牌提供）

而冬季很實穿的毛呢大衣，獨特綁帶設計增添層次感，原價5990元，現殺兩千只要3990元相當划算。下身類款式中，像是百搭具流行感的刷白牛仔褲；具特別刷色效果的流行款牛仔褲或是較為都會俐落的風格褲款也都參與此次特賣，不分季節實穿性很高。

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