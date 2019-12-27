台灣之光廚娘素瓊病逝巴黎　「留法人的共同記憶」成絕響

▲廚娘素瓊，本名黃素瓊，一生致力於在法國推廣台灣菜，22日病逝法國。（圖／翻攝自黃素瓊臉書）

記者黃凱翊／綜合報導

炒米粉、赤肉羹、客家鹹豬肉、肉粽和生炒花枝羹，這些讓台灣遊子一聽就直流口水的傳統台灣菜，全都是「廚娘素瓊」的拿手菜，旅居法國多年的她，致力於推廣台灣菜，是許多留法台人的集體記憶。這位眾人口中的「阿季」，22日罹癌病逝，讓許多嚐過她手藝的人們，紛紛在網路上懷念這位台灣美食外交官。

法國社會科學高等學院歷史與文明博士魏聰洲就在臉書上回憶，1961年生於高雄的黃素瓊，長年旅居法國，她也是法國社會上第一位努力推銷「不是中國菜的台灣菜」的人，魏博士提到，儘管不是所有留法台人都認識她，但幾乎所有人都一定知道有位自稱廚娘的人，在法國努力推銷台灣菜的餐飲文化認同意志。

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黃素瓊的拿手台菜非常多，許多遊子甚至會為了她的手藝選擇入住她家民宿，就只為了讓自己的思鄉病得到緩解。黃素瓊後來甚至從教人做菜的廚藝課中，發展出史上第一本「法文台灣菜食譜」，魏聰洲表示，法國最大的美食專業書店Librairie Gourmande對於食譜書的挑選非常嚴格，長年以來，亞洲食譜的那一區中都沒有台灣的位置，有次，魏聰洲建議黃素瓊，可以將她的台灣菜食譜拿到書店寄賣，黃素瓊問了法國人老公，「老公直搖頭，說書要進去那家賣很難。」

黃素瓊卻決定直接帶著一疊書，走進Librairie Gourmande書店向老闆娘自薦，交談沒幾句，老闆娘就轉身上樓，讓黃素瓊以為對方對自己的書不感興趣，沒想到在離開後，就接到老闆娘連絡，原來對方是想去拿支票將所有的書一次買進；這本書後來賣得很好，不僅一再補貨，也讓黃素瓊更有信心，最後她一共完成了4本台灣菜食譜，後面3本都在該家書店舉辦簽書會，老闆娘更是在嚐過簽書會上提供的台灣點心後，立刻被黃素瓊的手藝擄獲，成為忠實粉絲。

魏聰洲在回憶好友的文章中提到，黃素瓊總是能量充沛地招呼所有台灣學子和法國媳婦們，「她的身上綜合了極度漂亮以及極度有能量」，但這些能量是她在台灣長期被磨練出來的，當她發現生病的第一時間，她就決定不接受任何形式的治療，「我能不能最後像個小女人一樣，躺在老公懷裡慢慢死掉就好？」

文章最後寫道，黃素瓊的政治立場非常外顯，總是出錢出力於台灣人在巴黎辦的政治活動，甚至直到她逝世的前一刻，都還關注著故鄉高雄的2020大選選情。

如今台灣的信鴿法國書店也賣有黃素瓊的4本台灣料理食譜，以及她在2018年發現癌症復發後，口述完成的一本自傳，書中可以感受到她那顆深愛台灣的心。許多曾接收過這位「廚娘阿季」溫暖的網友們，在得知黃素瓊過世的消息後，難過地在臉書上表達不捨與敬意，黃素瓊的葬禮將於巴黎當地時間的30日早上舉行。

▼台灣的信鴿法國書店賣有廚娘素瓊的4本台灣料理食譜，以及她的口述自傳。（圖／翻攝自信鴿法國書店臉書粉專）

魏聰洲臉書回憶全文：

【憶友】阿季素瓊是我在巴黎的姐姐，22日她消失了，「人生等於一連串的辛苦」這句話對於最近的我是如此真實，就是在段期間，不斷意識到她一日日走向結局，無可回頭。這是一年份的心疼、一年份的煎熬、一年份的無能為力。



素瓊是個人物，是媒體所說的「台灣之光」，也是一整代留法人的集體記憶：儘管不是所有人都直接認識她，但幾乎所有人都知道有一位自稱廚娘的人，在法國努力推銷「不是中國菜的台灣菜」(如同「台語不是中文的方言」之概念)。



如果，這樣的餐飲文化認同意志是有歷史的，那她的名字應該會被放在第一章。經由邀請晚餐、廚藝課、外燴等管道，她讓許許多多的法國人理解：台灣菜果然跟中國菜不一樣，也就是說：台灣果然不是另一個中國。這是她在法國發展的專業領域，同時也是她對於法國社會所進行的政治介入。



年中離法前，我跟她進行訪談及錄影，她反而很驚訝：在我之前，真的沒有人在法國主張，這是台灣菜而不是中國菜嗎? (真的沒有，我回答得很肯定)



在廚藝課當中，她發現學員的筆記很精彩，從中漸漸發展出「史上第一本法文的台灣菜食譜」。法國最大的餐飲專業書店稱Librairie Gourmand，我每每過去都很遺憾亞洲食譜的那一格沒有台灣的位置：就好像聯合國沒有台灣的席次，於是就建議她把書拿去那邊寄賣，但我其實沒有那麼有信心對方可理解，而且這家書店女老闆挑書挑很嚴。素瓊問老公，老公直搖頭，說書要進去那家賣很難。



「你不陪我去，沒關係，我自己去，頂多被一屁股踢出來。」



素瓊拿一疊書去自薦，想不到書店女老闆在談沒幾下就轉身上樓，素瓊只好摸摸鼻子直接走人。回家才接到連絡，原來對方不想寄賣，上樓是要去拿支票將那疊書全數買入；老闆娘是對的，書賣得很好，素瓊一再補貨。



素瓊最後完成了四本食譜，後面三本都是在那書店辦簽書會，會中有提供台灣點心。老闆娘一次就成為素瓊手藝的粉絲，一直在期待她回來辦簽書會。



素瓊的第五本書不是食譜，而是她的法文自傳，去年底發現癌症復發，她先回台與老父不言明地告別，帶老公看看她一生走過的地方，最後回法國，安靜地完成這一本書：給她摯愛的男人更了解她的國家與她自己。



台北 #信鴿法國書店 Librairie Le Pigeonnier 目前有賣她的法文自傳與四冊台灣料理食譜，自傳是素瓊台語口述，中間由好友口譯，並請一名法國作家執筆完成(這個過程大概也是歷史首次)。法文寫得很好，如果你是法文系的學生，建講去買一本讀讀，了解作為一位台灣人可以如何用法文介紹台灣與自己的一生。



至於食譜，信鴿若有補貨的需要，請跟我連絡；年中離法前，素瓊把許多後事交代給我，那些書是其中最不沈重的一項。



人人都會說，素瓊身上綜合了漂亮與能量兩種看似不相容的特質，特別她是極度地漂亮以及極度地有能量，如果你在1990年代混過高雄的The Pig and Whistle，很有可能曾經對她多看兩眼，她經常出沒那裏，總是充當男生帶著一群女孩們跳舞。



高中時夢想過唸舞蹈系而去學芭蕾，兩任老公都是在舞廳遇到，2002年(41歲)以結婚為前提搬到法國定居，一週後就找到跳舞的地方：社區活動中心的舞蹈課；她很快成為全班跳得最好的人。我很幸慶自己曾鼓勵她說：「為什麼不拍下妳的舞姿放在妳的臉書呢?」她有認真做這件事。



她是大家口中的「阿季」，也正是因為她總是能夠能量充沛招呼出入的台灣學子與法國媳婦們，這是一位風格鮮明的女主人；認識她本人的第一天，我記得我還跟太太說：「她讓人感覺像遊走國際的中小企業主。」其實嫁來法國前，她就是一位獲利頗豐的美語補習班之老闆。



有些台灣人的生命在法國找到救贖，沒媠命的媠人在這裏找到媠命，這是一對彼此很深愛的台法夫妻。發現生病的第一時間，她就獨排眾議，決定放任癌細胞啃食她的身體，不接受任何型式治療，她跟我說：「聰洲，不要叫我做生命鬥士。」她還說：「我能不能最後像個小女人一樣，躺在老公的懷裏，就這樣慢慢死掉就好?」



她講這些話時，我突然被打醒，她只是個漂亮的女生，她的能量並不是她的天賦，而是上世紀在台灣被長期磨練出來的。棄用這份能量，其實就是她與那段不媠的命正式告別的方式，代價是自己的消失。



她的政治立場是很外顯的，出錢出力於台灣人在巴黎辦的政治活動，也是台灣基進堅定的支持者(時時捐款那種)；她過逝前一週還說：「史明也是今年過逝，所以今年是『不錯』過逝的年。」或許，是怕「錯過」今年，同時又看到故鄉高雄we care遊行壯麗的景象，她才放心在次日走人。



如果你想參加她的葬禮，是在30日早上(巴黎)。



註：合照相片是今年五月在素瓊家中拍的，她(中間)已經病到幾乎不再見客了，但還是保有一份美麗啊。