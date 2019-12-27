網購耳環...麻豆超潮「買一送二戴法」讓她傻爆眼！驚人價格曝

▲網友看到耳環新戴法驚呆。（圖／翻攝自ssense）

記者錢玉紘／綜合報導

愛漂亮的人都知道，去買耳環的時候，為了展示，都會把耳環掛在紙卡上面，但沒想到現在的時尚越來越推陳出新，國外一名女網友在網路購物的時候，看到一對感覺設計很基本的金屬耳環，但往下繼續滑，才發現這對耳環要連「紙卡」一起戴，讓她驚呆了。

時尚真的很難懂！這名女網友在推特上表示，她原本在網路購物看到耳環，想說「喔這感覺是是對不錯看基本金屬耳環」，接著繼續看商品資訊的時候，驚訝發現模特而竟然是連紙卡一起整個戴，讓她大驚「等等？蛤？？？」

這對「耳環」是購物網站「SSENSE」上的商品，品牌為「MM6 Maison Margiela」一副原本要價305美元（約台幣9267元），現在打3折，特價92美元（約台幣2,795元），看起來真的會以為只有賣耳環，沒想到紙卡才是本體，模特兒還展示了特殊的戴法，若是不喜歡白色跟金色的搭配，這副耳環也有黑色紙卡配銀色金屬的設計。

這則推文在推特上爆紅，許多網友都對走在太前端的時尚感到驚訝，「我真心不懂」、「還真的沒想到」、「好貴喔」。有網友指出，類似的設計以前就有出現過，還有人貼出牛耳朵上掛號碼牌的照片對比，也有人發現，其實下面那副「耳環」還是可以拿下來單獨戴，等於買一副有兩種戴法，真划算。

▼上下都可以戴，也頗划算。（圖／翻攝自ssense）