韓國瑜「跪著走路」能抓住年輕人？ 李正皓點出死穴：不可能翻轉

▲韓國瑜上博恩夜夜秀，表演跪著走路。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前參加網路節目「博恩夜夜秀」，短短18分鐘的節目引起熱烈討論，不到3天，觀看數已經破300萬。草協聯盟發起人李正皓參加政論節目錄影時被問到此事，他認為，韓國瑜不可能靠著這個節目抓住年輕人，因為他根本沒回答到「死穴」，也就是兩岸問題。



政論節目「關鍵時刻」在25日播出時聊到這件事，主持人劉寶傑問道，這影片的觀看數快速增加中，而且博恩的觀眾以年輕人為主，「難道韓國瑜真的已經抓住年輕人了嗎，真的有可能翻轉嗎？」李正皓笑著分析回應，「你覺得一個表演跪著走路的總統候選人，民調能翻轉嗎？」

李正皓覺得跪著走路的這段表演太好笑，「怎麼會有總統候選人，表演跪著走路？」那大家都會笑，因為韓國瑜最適合坐的位置不是總統辦公室，應該是博恩的那個位子，應該當主秀，因為整場訪問都是韓國瑜帶著節奏走。李正皓認為，韓國瑜就是一個「搞笑咖」，在搞笑的時候生龍活虎，但一談正事就睡覺、結巴忘詞，就像是「韋小寶」。

李正皓指出，除了愛搞笑之外，韓國瑜還有一個死穴，就是面對兩岸議題的時候不敢表態，就算是在博恩夜夜秀上，博恩問「現在是哪個國家在危害台灣安全」，韓國瑜非常明顯從頭到尾都不講出「國家」名，不敢講，「他就說『我是九二共識』，又講中華民國憲法，又講兩岸要和氣生財，和全世界做朋友，可是沒有回答問題啊」。

而節目中博恩繼續追問「我要一個國家的名字，是什麼國家」，韓國瑜還是沒辦法回答，在一連串的矛盾跟毛病之中，韓國瑜民調「只會被笑，不會翻轉」。