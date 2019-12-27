德國著名男高音許萊亞離世...享壽84歲　8歲開始唱歌一生獻給音樂

▲德國著名男高音許萊亞過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

德國20世紀著名男高音、指揮家許萊亞（Peter Schreier）在26日於家鄉德勒斯登（Dresden）過世，享壽84歲。德國媒體指出，許萊亞長期因為背部、臀部受傷所苦，也罹患糖尿病。許萊亞熱愛音樂，他曾說，「沒有音樂的一天就是浪費掉一天」。

許萊亞1935年7月29日出生於德國東部德勒斯登附近的小鎮，父親是一名教會歌手，8歲時就加入德勒斯登著名男童合唱團表演，並全心投入學習歌唱與指揮，在共產黨統治期間，他仍堅持不離開位在東德的家鄉，他也是少數東德出生並享譽全球的音樂家，曾在柏林、維也納和紐約多個歌劇院演出。

許萊亞以詮釋巴哈（Bach）及莫札特（Mozart）的作品最為出名，也曾指揮演出華格納（Wagner）的曲目。他在2005年時，因身體狀況不佳，宣布表演生涯結束，他曾表示，「沒有音樂的一天就是浪費掉一天」。

雖然跑遍了全世界，許萊亞最愛的還是家鄉許萊亞，曾說如果無法住在這裡的話，會非常想念，因此晚年他也與妻子住在德勒斯登郊區，享受退休生活，他在退休後受訪提到，「我真的已經唱夠啦，現在只想多享受幾年平靜的生活」。