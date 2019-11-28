解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

▲解放軍駐港部隊。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

針對解放軍駐港部隊是否會採取任何措施「止暴制亂」，中國國防部發言人任國強28日表示，軍隊會隨時聽從中共中央、中央軍委的指揮，有信心履行好《基本法》和《駐軍法》賦予的職責使命，堅決維護中國國家主權。

中國國防部28日在北京舉辦的例行記者會上，任國強指出，關於香港局勢，國家主席習近平14日發表了重要講話，「發出了中央政府對香港局勢止暴制亂工作的最強音，為穩定香港局勢指明了方向和路徑。」

他補充說，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮，「有決心、有信心、有能力履行好《基本法》和《駐軍法》賦予的職責使命，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護香港長期穩定、繁榮發展。」

▲新聞發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）



另一方面，關於解放軍16日現身九龍塘與港民一起清理路障一事，任國強稱，部隊此次是以自發義務形式參與清理路障，是服務人民的社會公益活動，沒有違反《駐軍法》和一國兩制的原則問題；同時他們並無穿著軍服，而都是穿運動服，且還是在周六的休息時間。

任國強提到，這也和駐港部隊多年來開展的義務植樹，無償獻血，慰老愛幼等活動一脈相承，都體現了駐港部隊官兵對市民的關心熱愛，體現了人民子弟兵全心全意為人民服務的宗旨。此外，對於川普正式簽署了《香港人權和民主法案》，他強調，美方行為粗暴干涉了中國內政、擾亂了香港局勢，中方堅決反對。

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