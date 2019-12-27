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先別管上班了！漢堡王高雄店開幕「送100顆小華堡」　加碼千張買一送一券

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▲漢堡王。（圖／取自漢堡王粉絲團）

▲漢堡王強勢回歸高雄。（圖／取自漢堡王粉絲團）

記者蕭筠／台北報導

高雄鄉親們衝了！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）今（26）日強勢回歸高雄，上午10時準時開張，現場將有100顆小華堡免費拿，以及2000張小華堡買一送一回客券，快把握機會怒吃一波！

▲▼漢堡王高雄建國店開幕。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團粉專）

▲漢堡王高雄建國店慶開幕送出百顆小華堡。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團粉專）

敲碗已久的漢堡王高雄建國店就在今上午10時正式開幕，店家祭出100顆小華堡免費送，再加碼2000張小華堡買一送一回客券，另如購買2套限時主打星套餐還可以拿到限量購物袋一個，誠意十足。

漢堡王今年宣布一口氣展3店，包括桃園台茂店已於12月25日開幕，高雄建國店在12月27日，台中大里店因施工進度問題，預計延至明（2020）年1月初開幕。目前漢堡王於全台共有45間門市，包括台北17間、新北11間、基隆2間、桃園6間、新竹4間、台中5間，加上新展3間店，在全台擁有48間門市。

▲▼漢堡王高雄建國店。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王高雄建國店。（圖／漢堡王提供）

漢堡王（Burger King）

高雄建國店
地址：高雄市三民區建國三路11號
電話：07-2866628

桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號（台茂購物中心地下2樓）
電話：03-3110598

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