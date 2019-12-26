2020年「2生肖」記得安太歲！　命理師曝「一個舉動」衰一整年

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少民眾都會按照傳統習俗到寺廟安太歲，祈求整年平安順遂。而2020年有哪些人需要安太歲？命理教授楊登嵙表示，有2個生肖要特別注意，屬鼠和馬的人，將逢「本命年」、「犯太歲」，藉由安太歲可以安穩心神，達到真正的消災解厄。

根據《中時電子報》報導，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2020年歲次庚子，生肖屬鼠、馬的人要特別注意，屬鼠為「值太歲」；屬馬為「沖太歲」，將逢「本命年」、「犯太歲」，但只要安奉得宜，就能大事化小，小事化無。

因只有一位值年太歲，所以不需重覆安奉，若來不及在年初安奉的民眾，可以自行調整時間，整年中隨時可以安奉。楊登嵙也解釋，安太歲主要目是安穩心神，有了穩定自在神情，自然可以啟發智慧，除去惡習，達到真正的消災解厄。

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楊登嵙也提醒，在安太歲時有件事不能犯錯，去年有位信徒到廟裡安太歲，但整年運勢仍非常不順，後來才發現原來廟方將他的名字寫錯了，保佑到別人，才導致自己整年不順。

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