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社會 社會焦點 保障人權

賓士、海神惡煞對尬9屁孩　他跑太慢遭擄上車打到求饒：不敢了

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記者陳豐德／新北報導

新北市五股9名青少年20日凌晨騎車出遊，與一輛賓士及瑪莎拉蒂發生行車糾紛，沒想到他們在加油站聊天時，對方8名惡煞突持棍棒下車尋仇，不僅砸車還將一名吳姓男子擄走，在車上毆打後又繞回加油站丟包，警方獲報後啟動專案小組追查，目前已帶回一名張姓主嫌偵訊當中，將積極追查其餘共犯到案。

▲▼惡煞下車持棍棒追打並擄人，屁孩嚇到落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲惡煞下車持棍棒追打並擄人，屁孩嚇到落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，遭擄的吳男（20歲）一群屁孩當日晚間騎車出遊，一行9人安全帽幾乎也沒戴上，經過五股成泰路、西雲路口時緩緩騎乘，卻被後方張姓主嫌（21歲）等2車嫌棄騎太慢，連續按了幾聲喇叭，屁孩等人沒在怕，隨即回嗆了三字經，沒想到卻引起對方不滿。

駕駛賓士及「海神」瑪莎拉蒂的主嫌等8名惡煞懷恨在心，決定要給這群屁孩好看，於是尾隨在對方後方，見他們下車在加油站旁聊天時，隨即持棍棒下車要尋仇，屁孩們見狀一哄而散，吳男跑太慢當場被打且押上車擄走，停放在現場的機車也被惡煞砸毀，屁孩嚇到趕緊報案求助。

警方火速抵達現場隨即展開搜救行動，在凌晨5點吳男又被帶回加油站丟包，他自行至派出所報案，並表示在車內遭徒手、木棒痛毆，專案小組以車追人，通知開賓士的張姓主嫌到案，但他對於案情不願多談，專案小組仍在追緝在逃共犯，全案將依毀損、妨害自由及傷害罪嫌法辦。

▼駕駛賓士車的主嫌被警方通知到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡煞下車持棍棒追打並擄人，屁孩嚇到落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼屁孩及惡煞在五股因按鳴喇叭發生行車糾紛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡煞下車持棍棒追打並擄人，屁孩嚇到落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

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