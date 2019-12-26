停車糾紛被罵「牛鬼蛇神」他提告　檢察官拿辭典釋疑不起訴

▲加油站莊姓負責人因停車問題與蔡姓男子發生口角爭執，指對方「牛鬼蛇神」 而挨告。（圖／示意圖，與本案無關，林悅攝）

記者林悅／台南報導

蔡姓男子開車加油時，被加油站莊姓負責人指車子停不好，雙方發生口角，莊男揚言他付錢請律師，專門對付蔡男這種「牛鬼蛇神」，蔡認為被對方暗指係流氓或壞人，提告公然侮辱罪嫌，檢察官認為，牛鬼蛇神依教育部「國語辭典」解釋是指虛幻的情節，所以莊男所稱可能是指遇到奇幻的事件，而裁以不起訴處分。

2019年9月間，一對蔡姓父子開車進入1處加油站加油時，被加油站莊姓負責人認為車子停不好，蔡父覺得莊男刁難他，因此下車用台語稱他想加「5元」的汽油，雙方因此發生口角爭執，爭執中莊男揚言他每年都付10多萬請律師，專門對付蔡男這種「牛鬼蛇神」，蔡男認為牛鬼蛇神係指他是流氓或壞人，怒告莊男涉嫌公然侮辱罪嫌。

莊男則表示，蔡男下車的動作是作勢要打他，並將台語的「5元」聽成「無元」，莊男認為蔡男涉嫌恐嚇取財，才會說他一年花10幾萬請律師不是請假的，專門對付「牛鬼蛇神」。

檢察官偵查後認為，蔡男的動作不構成恐嚇等罪，而莊男所稱的「牛鬼蛇神」，雖然用詞不好，也有暗指形形色色的壞人之意，不過依據教育部重編國語辭典，是指虛幻的情節，因此莊男可能是在形容他遇到蔡男的奇幻情況，罪證不足而做出不起訴處分。

據教育部重編國語辭典修訂本對「牛鬼蛇神」的解釋是：泛指各種奇形怪狀的鬼神，或讚美詩意境虛幻怪誕，神奇莫測。語出唐．杜牧〈太常寺奉禮部李賀詩集序〉：「鯨呿鼇擲，牛鬼蛇神，不足為其虛荒幻誕也。」

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