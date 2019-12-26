泡湯券效益差⋯再展延到2月底！業者籲「飯店櫃檯應協助宣傳」

▲溫泉券將延長期限。（示意圖／pakutaso）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月起推出「擴大國旅秋冬補助計畫」，不只住房可補1000元，還可得200元夜市券、200元溫泉券，實施時間至1月底。考慮到活動末期拿到溫泉券的消費者沒有時間兌換，觀光局決議將溫泉券使用時間延長至2月底。溫泉業者認為，近期是各大飯店旺季，飯店前端行銷不利，導致消費者不知道溫泉券使用方式，造成溫泉券效益不佳。

觀光局國旅組簡任秘書陳志賢表示，由於溫泉業者反映，且考量到在1月底住宿、使用國旅補助的旅客，所拿到的溫泉券沒有時間使用，因此決定將溫泉券使用時間展延至明年2月底。交通部長林佳龍表示，確定延長到2月底，讓消費者有使用的緩衝期。

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陳志賢表示，目前適用溫泉券的相關協會有16個，每協會申請經費為50到100萬不等，總經費1200萬元仍有剩餘，因此才會決定延期。他表示，溫泉券帶來的效益已有慢慢變好，相信效益會繼續滾動成長。另外觀光局表示，夜市券期限也擬延長至2月底，不過尚未核定。

▲夜市券使用情形踴躍。（圖／記者湯興漢攝）

溫泉觀光協會理事長李吉田表示，目前溫泉券效果還不是很顯著，由於近來是旅遊旺季，各大飯店生意很好，導致飯店前端沒有時間向旅客宣傳「發票可以抵用溫泉券」，造成消費者不知道有溫泉券，也就不會使用。

李吉田建議，觀光局應單獨針對溫泉業者廣告，並強化行銷作業，讓有參加補助的業者熟悉溫泉券操作模式，並願意配合宣傳，藉此讓消費者知道，所使用的秋冬補助有「三重優惠」，包括住宿補助、夜市券、溫泉券。

李吉田表示，今年寒流多，天氣也偏涼，對溫泉業很有幫助，本身溫泉業近期生意就好，加上泡湯優惠想必有更佳的效果，現在就是缺少助力，若有飯店前端協助行銷，想必可以錦上添花。此外由於溫泉券是可免費使用大眾池，因此即使溫泉飯店生意太好、沒有房間，消費者也不會受影響。