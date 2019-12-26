階級向上流動　你卻產生「冒牌者焦慮」

時報出版授權文字，節錄自《收入不平等》，作者： 理查．威金森, 凱特．皮凱特（Richard Wilkinson, Kate Pickett），譯者： 溫澤元。

財富與階級的影響力

想了解為何收入與財富差距的影響力這麼大，就得先知道財富與收入是如何被拿來凸顯社會差異，加深每個人心中的優越與自卑感，這就是本章將要探討的主題。若想清楚、客觀地觀察社會分化的文化過程，最好先和議題保持距離。所以我們先將時間軸拉回前幾世紀，談談當時社會分化的現象，以抽離、帶有後見之明的角度來探討這個議題。

禮儀與社會分化



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不同社會階級的禮儀、風格與審美品味仍然具有鮮明的差別，所以當人們往社會階梯上一層爬時，例如勞工慢慢變成專業人士，通常都會覺得必須改變自己的社會認同，也會感到自己是個冒名的入侵者，時時刻刻都害怕自己的出身背景會被揭穿。琳賽．漢利（Lynsey Hanley）在其著作《端莊得體：跨越階級鴻溝》（Respectable: Crossing the Class Divide）中回憶到，她上大學之後有一次誤用近音詞，被人糾正後非常羞愧，恨不得想鑽到地洞裡去。不過進了校園、跟許多中產階級接觸後，舊時的朋友跟家人還會揶揄她說：「妳講話幹嘛咬文嚼字？」她說自己有時候考試考差了，並不是因為能力不足，而是她總覺得改考卷的人會這麼想：「這個自學者草率莽撞地想通過考試，裝出一副自己早就知道這些知識的樣子。」

對於以另一種方式進入社會上流階級的人來說，市面上有很多探討現代禮儀的書籍與指南可參照。除了基本禮儀入門之外，還有像德倍禮（Debrett）的「現代禮儀」，與專門針對「現代少女」或「紳士」的指南。另外，我們也能找到各種關於休閒活動、婚禮、商務場合以及打高爾夫球時的禮儀指南。此外，還有講述關於酒、管理、歌劇、詩歌等各個面向的「裝模作樣者指南」（Bluffer’s Guides）系列套書，其中當然也少不了《裝模作樣者的禮儀指南》（Bluffer’s Guide to Etiquette）。這套書的標題取得恰到好處，大方承認學習上流社會的禮儀是為了拉抬自己的地位。這些書會建議讀者如何看場合選擇遣詞用字，還有餐桌禮儀、發音方式、衣著規範、「優良的」舉止跟社交禮節等，希望能讓讀者看起來天生就是「說話得體」、「出身高貴」，讓大家以為他們生來就是上流人士。

這些書一開始都會強調，「禮貌」跟「禮儀」其實大同小異；但書中提供的做法與建議，完全不會帶給人親切或自在感，也不會讓別人覺得受到歡迎、賞識，或是讓人察覺你在乎他們。書中建議的行為，背後的動機根本是想幫讀者塑造出勢利、虛榮的高姿態。這些指南之所以會提出這些建議，是因為透過這些行為，別人就能「輕易看出你出身不凡」；書中也不時提醒讀者，如果行為「出錯」，你這個「冒牌貨」就會被識破。那些錯誤的舉止甚至被稱為是「社交自殺行為」，書裡會說某舉動「太超過了」，或讓別人「一看就覺得你是暴發戶、不值得信賴」。有些事會被形容為「糟糕透頂」，或是「受上流社會的厭惡與排斥」，所以「必須不計代價盡量避免」。而在最後，書裡會說：「若渴望躋身上流社會，就得對書中列出的行為規範暸若指掌。」

坦白說，真正「糟糕透頂」的事根本不是那些社會禁忌，而是用來判斷他人階級與個人價值的瑣碎行為差異。其中最無足輕重的，就是要如何選擇同義詞，例如我們稱呼廁所該叫洗手間、盥洗室、化妝室等，還有吃飯時刀叉該怎麼握。大家會這麼重視這些小細節，完全是因為這些細節象徵階級。雖然多數人聲稱自己討厭這種惺惺作態的樣子，也不相信某些人就是比別人尊貴，但大家還是會仔細留意這些象徵尊貴與卑微的行為，深怕一不小心就會出糗。我們都認為人類無法改變習慣、無法調整象徵階級的行為，大家都覺得這些行為並非出於社交考量，完全是不同的審美觀使然；話雖如此，多數人還是相當擔心，怕自己若在談吐或行為上做出不同選擇，會觸發他人心中的階級偏見。擔憂外在形象就是社交評價焦慮的來源，這也是本書探討的重點之一；雖然大家都覺得自己能夠平等待人，以不帶偏見的方式與人相處，卻還是不想冒險受他人批評。

許多人們都有個迷思，認為上流階級的行為舉止肯定很優雅和善，不過這卻跟保羅．皮福的發現相抵觸。他指出至少在貧富差距較大的社會中，一個人的社會階級越高，言行舉止就更反社會，舉例來說，他們比較容易在路口超車，或是偷拿本來要給小孩子的糖果。如果我們都相信人類跟狒狒一樣會去注意優越階級的行為、而不在乎底層，也許那些社會頂層的舉止只是反應了他們想將人踩在腳下的事實。

地位與個人價值偏見

談到階級與地位差異時，許多人都抱持著逃避的態度。有些人否認階級與地位差異具有極大影響力，有時更堅稱它們根本不存在。來自不同社會階層的人們在互動時，氣氛總是尷尬、難堪。有些人相信只要我們能忽略物質條件的差距，學習以同等的尊重和尊嚴來對待彼此，就能輕鬆解決問題；但即使是最善解人意的人，也很難不把外顯地位當成內在個人價值指標，無法擺脫那已深植人心、與物質條件差距緊密連結的優越感與自卑感。就算我們自覺能不受外在財富、階級象徵所干擾，以公正中立的角度來評價他人，我們對自己的外表、衣著、車子，和其他炫耀性商品的在乎與執著，仍然顯示我們不相信別人能以不帶偏見的立場來評價我們。

我們之所以相信外貌或外在打扮具有非常大的影響力，原因其來有自。許多研究都顯示，社會階級與種族等因素會在有意識或無意識的情況下，強烈影響我們對他人的評價；研究都已證實，老師評估學生、雇主評估應徵者，或是警察與法官評斷嫌疑犯時，都會受到種族與社會階級的影響。在各種情況下，人們都傾向認為看起來屬於社會底層的人，能力可能比較差，也比較不值得信任。我們在前面篇幅曾提及保羅．皮福的研究，他發現生活較富裕的人們，普遍比較不尊重生活環境不如他們的多數人。

我們假設他人會以我們負擔得起的商品來評斷我們的價值，而這種現象，或許就是讓人們進行炫耀性消費的另一個強大推力。碰到社會上各種不平等現象時，我們總會感到尷尬，因此大家通常會選跟自己階級相近的人當朋友。這個現象確實存在，而且顯而易見。因此，有些社會學家以交友網絡作為基礎，將職業分類為不同社會階級，反映出人們在「生活風格與廣義的優勢／劣勢上的相似之處」。受訪者必須提供自己的職業別，也要透露他們的朋友從事什麼工作，而那些由友誼或婚姻關係所連結的各種職業，就會被歸類在相近的社會階層中。舉例來說，律師、醫生跟從事類似專業工作的人士，比較常混在一起，比較少跟未受專業訓練的勞工往來。

蘭卡斯特大學社會系教授安德魯．薩耶爾（Andrew Sayer），在他的著作《階級的道德意義》（The Moral Significance of Class）中指出，人們在訪談中被問到自己屬於哪個社會階級時，他們的回答都：

相當尷尬而且防衛心極重，也常避重就輕，把這個問題當成像是……在問他們是否配得上現處社會地位，或問他們覺得自己是否比他人優越或卑微……階級目前還是個非常敏感的議題，因為談到階級，就會牽扯到道德評價和不公不義的社會現象。當問一個人他屬於哪個階級，不僅只是要他歸類出自己的社經地位；在這個問句底下，還隱藏著另一個未說出口、相當冒犯的問題：你有多少價值？

想像我們今天必須表態自己具有多少價值，就能體會為何大家對這類議題如此敏感。

薩耶爾透過研究與觀察，成功揭露人們在碰到階級差異時，總是展現出非常尷尬的道德觀。友誼代表雙方將彼此視為同類，這是再基本不過的道理，不過如果來自不同階級的人想當朋友，雙方就都得裝作階級差異不存在或不重要，兩個人就這樣卡在友誼的平等，以及一人優越、一人卑微的階級差異之間。如果在特定情況下，會讓優越地位者尷尬、而低階地位者羞愧，兩人就會避免凸顯雙方地位差距的情況發生。所以當兩個階級不同的人在對話時，都會盡可能縮減雙方在腔調、文法與用字上的差異，也不會談論那些凸顯階級差異的主題。

在對話當中，雙方要避免提起生活狀況、所得、教育程度與地位差異，舉例來說，如果他們想聊超商食物漲價的現象，就只能假裝物價上漲對他們造成的影響是一樣的。在跨階級的友誼中，雙方都要展現一種態度，就是對把他們分在不同階級的體制感到無能為力。這麼一來，他們之所以會有收入和教育程度的差別，之所以一人是老闆、一人是下屬，全都是自然發生、無可避免的局面。只要其中一方感到被對方輕視、同情或不受尊重，都會令人反感，對友誼的發展也非常不利。