　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

階級向上流動　你卻產生「冒牌者焦慮」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

時報出版授權文字，節錄自《收入不平等》，作者： 理查．威金森, 凱特．皮凱特（Richard Wilkinson, Kate Pickett），譯者： 溫澤元。

財富與階級的影響力

想了解為何收入與財富差距的影響力這麼大，就得先知道財富與收入是如何被拿來凸顯社會差異，加深每個人心中的優越與自卑感，這就是本章將要探討的主題。若想清楚、客觀地觀察社會分化的文化過程，最好先和議題保持距離。所以我們先將時間軸拉回前幾世紀，談談當時社會分化的現象，以抽離、帶有後見之明的角度來探討這個議題。

禮儀與社會分化

請繼續往下閱讀...

不同社會階級的禮儀、風格與審美品味仍然具有鮮明的差別，所以當人們往社會階梯上一層爬時，例如勞工慢慢變成專業人士，通常都會覺得必須改變自己的社會認同，也會感到自己是個冒名的入侵者，時時刻刻都害怕自己的出身背景會被揭穿。琳賽．漢利（Lynsey Hanley）在其著作《端莊得體：跨越階級鴻溝》（Respectable: Crossing the Class Divide）中回憶到，她上大學之後有一次誤用近音詞，被人糾正後非常羞愧，恨不得想鑽到地洞裡去。不過進了校園、跟許多中產階級接觸後，舊時的朋友跟家人還會揶揄她說：「妳講話幹嘛咬文嚼字？」她說自己有時候考試考差了，並不是因為能力不足，而是她總覺得改考卷的人會這麼想：「這個自學者草率莽撞地想通過考試，裝出一副自己早就知道這些知識的樣子。」

對於以另一種方式進入社會上流階級的人來說，市面上有很多探討現代禮儀的書籍與指南可參照。除了基本禮儀入門之外，還有像德倍禮（Debrett）的「現代禮儀」，與專門針對「現代少女」或「紳士」的指南。另外，我們也能找到各種關於休閒活動、婚禮、商務場合以及打高爾夫球時的禮儀指南。此外，還有講述關於酒、管理、歌劇、詩歌等各個面向的「裝模作樣者指南」（Bluffer’s Guides）系列套書，其中當然也少不了《裝模作樣者的禮儀指南》（Bluffer’s Guide to Etiquette）。這套書的標題取得恰到好處，大方承認學習上流社會的禮儀是為了拉抬自己的地位。這些書會建議讀者如何看場合選擇遣詞用字，還有餐桌禮儀、發音方式、衣著規範、「優良的」舉止跟社交禮節等，希望能讓讀者看起來天生就是「說話得體」、「出身高貴」，讓大家以為他們生來就是上流人士。

這些書一開始都會強調，「禮貌」跟「禮儀」其實大同小異；但書中提供的做法與建議，完全不會帶給人親切或自在感，也不會讓別人覺得受到歡迎、賞識，或是讓人察覺你在乎他們。書中建議的行為，背後的動機根本是想幫讀者塑造出勢利、虛榮的高姿態。這些指南之所以會提出這些建議，是因為透過這些行為，別人就能「輕易看出你出身不凡」；書中也不時提醒讀者，如果行為「出錯」，你這個「冒牌貨」就會被識破。那些錯誤的舉止甚至被稱為是「社交自殺行為」，書裡會說某舉動「太超過了」，或讓別人「一看就覺得你是暴發戶、不值得信賴」。有些事會被形容為「糟糕透頂」，或是「受上流社會的厭惡與排斥」，所以「必須不計代價盡量避免」。而在最後，書裡會說：「若渴望躋身上流社會，就得對書中列出的行為規範暸若指掌。」

坦白說，真正「糟糕透頂」的事根本不是那些社會禁忌，而是用來判斷他人階級與個人價值的瑣碎行為差異。其中最無足輕重的，就是要如何選擇同義詞，例如我們稱呼廁所該叫洗手間、盥洗室、化妝室等，還有吃飯時刀叉該怎麼握。大家會這麼重視這些小細節，完全是因為這些細節象徵階級。雖然多數人聲稱自己討厭這種惺惺作態的樣子，也不相信某些人就是比別人尊貴，但大家還是會仔細留意這些象徵尊貴與卑微的行為，深怕一不小心就會出糗。我們都認為人類無法改變習慣、無法調整象徵階級的行為，大家都覺得這些行為並非出於社交考量，完全是不同的審美觀使然；話雖如此，多數人還是相當擔心，怕自己若在談吐或行為上做出不同選擇，會觸發他人心中的階級偏見。擔憂外在形象就是社交評價焦慮的來源，這也是本書探討的重點之一；雖然大家都覺得自己能夠平等待人，以不帶偏見的方式與人相處，卻還是不想冒險受他人批評。

許多人們都有個迷思，認為上流階級的行為舉止肯定很優雅和善，不過這卻跟保羅．皮福的發現相抵觸。他指出至少在貧富差距較大的社會中，一個人的社會階級越高，言行舉止就更反社會，舉例來說，他們比較容易在路口超車，或是偷拿本來要給小孩子的糖果。如果我們都相信人類跟狒狒一樣會去注意優越階級的行為、而不在乎底層，也許那些社會頂層的舉止只是反應了他們想將人踩在腳下的事實。

地位與個人價值偏見

談到階級與地位差異時，許多人都抱持著逃避的態度。有些人否認階級與地位差異具有極大影響力，有時更堅稱它們根本不存在。來自不同社會階層的人們在互動時，氣氛總是尷尬、難堪。有些人相信只要我們能忽略物質條件的差距，學習以同等的尊重和尊嚴來對待彼此，就能輕鬆解決問題；但即使是最善解人意的人，也很難不把外顯地位當成內在個人價值指標，無法擺脫那已深植人心、與物質條件差距緊密連結的優越感與自卑感。就算我們自覺能不受外在財富、階級象徵所干擾，以公正中立的角度來評價他人，我們對自己的外表、衣著、車子，和其他炫耀性商品的在乎與執著，仍然顯示我們不相信別人能以不帶偏見的立場來評價我們。

我們之所以相信外貌或外在打扮具有非常大的影響力，原因其來有自。許多研究都顯示，社會階級與種族等因素會在有意識或無意識的情況下，強烈影響我們對他人的評價；研究都已證實，老師評估學生、雇主評估應徵者，或是警察與法官評斷嫌疑犯時，都會受到種族與社會階級的影響。在各種情況下，人們都傾向認為看起來屬於社會底層的人，能力可能比較差，也比較不值得信任。我們在前面篇幅曾提及保羅．皮福的研究，他發現生活較富裕的人們，普遍比較不尊重生活環境不如他們的多數人。

我們假設他人會以我們負擔得起的商品來評斷我們的價值，而這種現象，或許就是讓人們進行炫耀性消費的另一個強大推力。碰到社會上各種不平等現象時，我們總會感到尷尬，因此大家通常會選跟自己階級相近的人當朋友。這個現象確實存在，而且顯而易見。因此，有些社會學家以交友網絡作為基礎，將職業分類為不同社會階級，反映出人們在「生活風格與廣義的優勢／劣勢上的相似之處」。受訪者必須提供自己的職業別，也要透露他們的朋友從事什麼工作，而那些由友誼或婚姻關係所連結的各種職業，就會被歸類在相近的社會階層中。舉例來說，律師、醫生跟從事類似專業工作的人士，比較常混在一起，比較少跟未受專業訓練的勞工往來。

蘭卡斯特大學社會系教授安德魯．薩耶爾（Andrew Sayer），在他的著作《階級的道德意義》（The Moral Significance of Class）中指出，人們在訪談中被問到自己屬於哪個社會階級時，他們的回答都：

相當尷尬而且防衛心極重，也常避重就輕，把這個問題當成像是……在問他們是否配得上現處社會地位，或問他們覺得自己是否比他人優越或卑微……階級目前還是個非常敏感的議題，因為談到階級，就會牽扯到道德評價和不公不義的社會現象。當問一個人他屬於哪個階級，不僅只是要他歸類出自己的社經地位；在這個問句底下，還隱藏著另一個未說出口、相當冒犯的問題：你有多少價值？

想像我們今天必須表態自己具有多少價值，就能體會為何大家對這類議題如此敏感。

薩耶爾透過研究與觀察，成功揭露人們在碰到階級差異時，總是展現出非常尷尬的道德觀。友誼代表雙方將彼此視為同類，這是再基本不過的道理，不過如果來自不同階級的人想當朋友，雙方就都得裝作階級差異不存在或不重要，兩個人就這樣卡在友誼的平等，以及一人優越、一人卑微的階級差異之間。如果在特定情況下，會讓優越地位者尷尬、而低階地位者羞愧，兩人就會避免凸顯雙方地位差距的情況發生。所以當兩個階級不同的人在對話時，都會盡可能縮減雙方在腔調、文法與用字上的差異，也不會談論那些凸顯階級差異的主題。

在對話當中，雙方要避免提起生活狀況、所得、教育程度與地位差異，舉例來說，如果他們想聊超商食物漲價的現象，就只能假裝物價上漲對他們造成的影響是一樣的。在跨階級的友誼中，雙方都要展現一種態度，就是對把他們分在不同階級的體制感到無能為力。這麼一來，他們之所以會有收入和教育程度的差別，之所以一人是老闆、一人是下屬，全都是自然發生、無可避免的局面。只要其中一方感到被對方輕視、同情或不受尊重，都會令人反感，對友誼的發展也非常不利。

ET快訊
雄三飛彈誤射致1死3傷　3官兵都被判刑...確定要坐牢
北市文山區驚傳槍擊！男子遭槍手連開四槍命危送醫
楊冪撐爆中空白T「水滴胸型」全看光！33歲「無P正面照」曝光
棄鴻海高薪轉戰調查局！台大電眼妹低調求學　爸「超硬背景」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎航空中大怒神！突遇嚴重亂流「空服員被拋飛」　恐怖過程曝光

大選模擬投票今20:20上線　大專生、中學生憑學生證就可投「總統、政黨票」

太陽被吃掉了！今年最後一場「天狗食日」　夢幻朦朧照曝光

用700元吹風機「不到5分鐘就乾」！相比5千塊一支…他疑惑：便宜比較好用欸

階級向上流動　你卻產生「冒牌者焦慮」

泡湯券效益差⋯再展延到2月底！業者籲「飯店櫃檯應協助宣傳」

2020年「新制懶人包」一次看！時薪150→158元、電動機車補助少了

影／竹山紫南宮「鼠來寶」錢母首亮相　今年借出4億回收6億...大家發財啦！

2019最幸運許願良機！今天超級幸運日食　瑪法達：能量很強、作用很大

郵遞區號變更長了！　中華郵政明年3/3起全面改成「3+3」

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

虎航空中大怒神！突遇嚴重亂流「空服員被拋飛」　恐怖過程曝光

大選模擬投票今20:20上線　大專生、中學生憑學生證就可投「總統、政黨票」

太陽被吃掉了！今年最後一場「天狗食日」　夢幻朦朧照曝光

用700元吹風機「不到5分鐘就乾」！相比5千塊一支…他疑惑：便宜比較好用欸

階級向上流動　你卻產生「冒牌者焦慮」

泡湯券效益差⋯再展延到2月底！業者籲「飯店櫃檯應協助宣傳」

2020年「新制懶人包」一次看！時薪150→158元、電動機車補助少了

影／竹山紫南宮「鼠來寶」錢母首亮相　今年借出4億回收6億...大家發財啦！

2019最幸運許願良機！今天超級幸運日食　瑪法達：能量很強、作用很大

郵遞區號變更長了！　中華郵政明年3/3起全面改成「3+3」

陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合

勇士聖誕大戰爆冷勝火箭　柯爾：本季至今最棒勝利

女兒脫口說「妳是不是人啊！」　李祖寧當眾怒斥原因曝光

宋承恩／台灣真的需要《反滲透法》嗎？

【2020大選】雁默／選戰結束之時，卻是另一場內戰的開始

日職／郭俊麟尚未確定落腳處　台、日都是選項

邵庭明年校園開講！　不捨貓狗被棄養...舉辦「動物生命教育」：從導正做起

小客車高美濕地自撞路樹！180度翻車「四腳朝天」　駕駛自行爬出脫困

增至21死！巴逢颱風聖誕節席捲菲律賓　長灘島最近機場嚴重受損

中美貿易磋商新進展　雙方正在「履行法律、翻譯」等程序

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

生活熱門新聞

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

調查局正妹「美過鄉民女神」　超狂經歷起底

整理LINE好友名單　多出「刪除」新功能

急凍！冷氣團最快今晚到　中部以北濕冷12℃

暴降溫要變天了！急凍13°C濕冷到跨年

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

土豪金BMW停車擋3格！警察致電找人被拒接

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

街上穿健美褲曬太陽...他遭檢舉妨害風化

氣炸鍋「30元雞皮」炸出整瓶油

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意外

阿嬤味道回來了！明星花露水元旦後復出

政院核定砸360億要推「蘇花安」

更多熱門

相關新聞

肥胖把你壓在貧窮社會底層

肥胖把你壓在貧窮社會底層

許多人認為肥胖取決於基因，而一個人是不是容易發福，基因確實扮演了重要角色。然而，遺傳因素無法解釋肥胖症為什麼在許多社會迅速蔓延。肥胖症的盛行，是人類生活方式改變所致。人們經常指控的改變包括高能量食物成本降低、便於烹煮與取得；速食餐廳大肆擴張；微波爐的技術長足發展；以及人們廚藝退步。其他人則指出人們在工作與休閒時的活動量降低、汽車的使用量提高，以及學校裁減體育課程。看來，現代化生活密謀讓我們發福。如果沒有其他因素，我們可以預期越有錢的人越肥胖，因為他們有能力買更多食物、擁有更多車子等等；也可以預期所有富裕社

劣禽嫌巢而離　聰明人的嘴在心裡

劣禽嫌巢而離　聰明人的嘴在心裡

一生必讀百大小說！主角就是讀者

一生必讀百大小說！主角就是讀者

把抱歉掛嘴邊！秒變職場弱勢...3字取代

把抱歉掛嘴邊！秒變職場弱勢...3字取代

老闆肯定工作成效　你為什麼無法升遷？

老闆肯定工作成效　你為什麼無法升遷？

關鍵字：

時報出版冒牌者焦慮收入不平等

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面