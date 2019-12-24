阿嬤逼孫「髒話辱離婚媽」　小6女瘀傷破皮遭威脅：不准去找妳媽媽

▲新竹地院判決監護權給媽媽。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市一對夫妻離婚後，約定好監護權女兒歸爸爸，後出生的兒子歸媽媽；然而男方母親卻對前媳婦難消怨恨，除了對孫女出言辱罵外，甚至動手毆打，還恐嚇「不准去找媽媽」。媽媽得知後聲請獨立扶養女兒，由新北地院法官判准獲得監護權。

判決書指出，小芳（化名）2014年5月後當時的老公離婚，約定由老公單獨監護女兒晴晴（化名），自己則單獨監護當年7月生下的兒子。晴晴在爸爸家居住期間，雖然家裡有很多房間，仍被安排和阿嬤萬水（化名）睡同一間房，長期下來受盡委屈和虐待。

小芳得知後氣得提告，表示萬水常會把對她的不滿遷怒到晴晴身上，還命令晴晴必須要用髒話罵自己的媽媽，如果不從就要受到捏手臂和掐大腿伺候。不只如此，晴晴只要沒有照做或面露不開心，就會被拳打腳踢，導致多處瘀傷破皮，還被髒話辱罵威脅，「不准去找媽媽」、「要去告妳媽媽」，造成身心極大壓力。

男方家辯解，稱家裡人平日對晴晴都很好，萬水還會自掏腰包幫忙付學雜費、補習費等，甚至送晴晴去澳洲玩；他們表示，小芳曾藉故偷帶晴晴回中國大陸，溝通了半個月才把人帶回來。至於孩子身上的瘀青，男方家稱是晴晴練習蛇板摔倒的，萬水只有過一次體罰，「我沒有打晴晴。我只是拿竹子教訓她，她才會停止偷竊的習慣。」

新北地院法官審理期間，問到就讀小六的晴晴關於萬水體罰等情事，皆得到晴晴證實為真，而晴晴也不排斥和小芳居住，加上法官審酌經濟條件、教育計畫等後，判准小芳獲得獨立監護權。