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是喜劇片還是溫情片？「烹大師」邀請家人一起幸福共廚

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▲味之素舉辦「食光記憶 幸福廚房」活動，邀請民眾與家人一同下廚，回憶家中的美好滋味。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

你有多久已經沒有和家人一起下廚，一起好好吃頓飯？加上現在手機訂餐便利，菜餚就會立即送到，這樣的生活讓我們漸漸忘記與家人一起下廚的幸福回憶，ほんだし®/烹大師®鼓勵大家邀請家人到現場一同煮出心中最難忘的家庭料理，與家人共同下廚的食光記憶，是最幸福的溫情片！

父子檔參賽者分享麻油雞這道菜是他們家傳承下來共同回憶。每到冬天，家人就會一起煮麻油雞，然後會在最後上鍋前放一點烹大師的干貝風味調味料，讓整個味道變得更好，這道料理不只有麻油雞香味，更有家人彼此的那份愛參於其中，才能讓人如此留戀。

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▲▼ 。（圖／味之素提供）

▲▼參賽民眾以烹大師入菜，並分享家庭料理的特色與故事。（圖／台灣味之素提供）

▲▼ 。（圖／味之素提供）

姊妹檔參賽者表示選擇做馬鈴薯燉肉，主要是因為這道菜總讓他們想起「家的味道」，因為從外婆一路將手藝傳給媽媽，等到她們自己學會做菜的時候，就想把這味道繼續做下去，這份料理就如家人彼此之間的感情，越燉越香。

台灣味之素小幡副總經理表示，「因為越來越多家庭，在家料理的機會變少了。烹大師舉辦家人共廚的活動，希望能夠喚起大家跟家人一起享用美味料理的記憶、同時也透過活動創造與家人間的共同回憶。此外也很希望能夠品嚐到台灣美味的家庭料理」。

▲▼ 。（圖／味之素提供）

▲台灣味之素小幡副總經理分享活動初衷。（圖／台灣味之素提供）

Masa老師分享自家的美味菜餚-五目炊飯，是媽媽為了不愛吃青菜的他常準備的料理。Masa老師表示雖然作法可能稍有不同，但炊飯的香味是深深印在腦海中的。Masa老師同時分享了料理祕訣「大家下廚時，如果調味部分還是沒有把握，也不想花太多時間的話，可以選擇用烹大師這種調味料，讓您輕鬆快樂下廚，多點享受的時間」。

▲▼ 。（圖／味之素提供）

▲Masa老師不藏私分享輕鬆快速料理祕訣。（圖／台灣味之素提供）

料理可以連結一家人的回憶與感情，不論家庭成員是另建家庭或到異鄉打拚，這份共同的味覺記憶都會延續下去！烹大師邀請民眾與家人一同料理，做出專屬的家庭味，同時也得到了滿滿的幸福滋味。

▲▼ 。（圖／味之素提供）

▲大合照。（圖／台灣味之素提供）

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