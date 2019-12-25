幫筆電充電！接上插座卻「卡住」　刺痛傳全身…要了她一隻手臂

▲插頭出問題，導致賽內爾的左手慘遭截肢。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃心瑀／綜合報導

40歲的英國女子賽內爾（Jee Snell）先前在家中使用筆記型電腦，正當她想要為電腦插上電源時，她的手卻意外的「卡」在插座上，隨後疼痛逐漸蔓延全身，儘管緊急送醫治療，但醫生不得不將她的左手截肢，以挽救她的生命。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國的柴郡（Cheshire）的諾斯威奇（Northwich），當天賽內爾只是想要幫沒電的筆電充電，但正當她把插頭插上時，卻突然感受到一股電流穿過身體，全身開始刺痛，隨後她開始感到不舒服，整個人縮起來並嘔吐。

賽內爾隨後因為心臟病發被緊急送醫治療，但傷勢實在太過嚴重，更引發了致命性的敗血症，為了挽救生命，醫生們不得不選擇將她的左手臂截肢。賽內爾說，一直到她觸電之前，她都不知道插頭插座有故障，事發的12個月之後，她仍在醫院接受了多項手術以維持生命，儘管最後一隻手臂不見了，她卻覺得很幸運。

報導中指出，距離這起事故已經經過5年的時間了，少了一隻手臂讓她的身分變成殘疾，也罹患了創傷症候群，但她靠著努力跟定期看診，現在加入了一間殘疾人士的模特兒經紀公司，同時也是變成一名鼓勵人的演講者。