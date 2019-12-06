資深鄉民暴動啦！dynabook備受期待日系軍規輕薄上市

▲全新X系列dynabook在資訊月登場，準備搶攻台灣消費者的心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／報導

延續TOSHIBA 筆電 30年創新智慧以及革新技術的精神，筆電專家dynabook於108年資訊月推出全新「dynabook行動商務解決方案」。其中專為商務人士所設計的兩款筆記型電腦 dynabook Portégé X30和Tecra X40最受人矚目。台灣玳能科技總經理陳欽信表示，兩款dynabook NB秉持從研發設計到生產都嚴格管理並維持高品質的品牌精神，皆以強化鋁鎂合金製成筆電金屬框體，牢固輕薄特色，輔以各式高標準測試如軍規測試和資訊安全辨識，守護使用者的工作動能。

以領先業界的頂尖創新技術研發，dynabook解決了PC不便隨身攜帶使用的困境，讓人不管是上山下海隨時都充滿行動力；持續改良研發至今，已是許多使用者萬分信賴的幫手，突如其來的商業文件、緊急的線上會議、逼近死線的資料傳送等各種突發狀況，dynabook給予高效能作業系統，安全又可靠地一一克服關卡。dynabook開啟了移動式運算作業的紀元，以號稱全球最輕薄的筆電承載使用者深厚的期望，隨著科技及工作型態的演變，各項智慧設計也體現在dynabook中。

▲資訊月展場攤位展出筆電始祖TOSHIBA T1100，以及1989年第一台dynabook。

商場如戰場，日本設計獨家製造並通過軍規測試的dynabook，是商務人士拼搏事業時的得力武器，不論出差碰到的天氣是大太陽或天寒地凍，－20～60°C通通頂得住，趕飛機、高鐵不小心手滑、摔了筆電也不擔心，通過26方向、76公分高度的落下測試和18次衝擊測試、200公斤面壓測試，dynabook依舊維持勇健體魄繼續征戰。

堅固品質來自於使用高品質零組件和兼顧使用者需求，筆電搭載安全生物認證，使用者面部進入屏幕畫面範圍就可以登入，休眠靠一根手指即可喚醒，指紋認證方便快速，跟忘記登入密碼的痛苦說再見。工作、打報告壓力大，想聽音樂、打遊戲轉換一下心情，dynabook明白休息是為了走更長遠的路，與DTS共同調試的DTS-dynabook音響引擎能輕鬆一鍵切換音效，放鬆享受身臨其境的立體聲體驗，讓戰力回血。

▲dynabook通過嚴格軍規測試，擁有安全引擎並搭載安全生物認證，為商務客提供強大安全感。

台灣玳能科技研發副總陳侶德表示，dynaboook的高標硬體規格、資安保證已有口碑，除了延續其高品質，還要創造更棒的消費者使用體驗，未來品牌將專為dynabook用戶推出dynalink智慧互聯解決方案，以「1平台（dynalink）、2產品（手機、筆電）、3系統（Windows、Android、iOS）」為核心概念，輕鬆實現智慧生活。此款解決方案將於明年第二季正式於台灣上市。

dynabook PC事業部企畫部部長山下牧則期許，dynabook在台灣除了提供原有的資源、技術方案，成為中小企業用戶的最佳商業夥伴，還能以高品質服務體驗打中一般消費者的心，帶動台灣市場成長。

▲台灣玳能科技總經理陳欽信（中）和研發副總陳侶德（右），以及dynabook PC事業部企畫部部長山下牧，齊聚台北世貿中心資訊月活動現場。

想擁有一台高標準的筆電，資訊月正是好時機，dynabook提供資訊月折扣優惠，全新X系列Portégé X30-F，重量僅有1.05kg, 原價54,800元下殺至48,000元，14吋螢幕的TECRA X40-F，重量1.25kg, 超輕薄機種, 原價破5萬，資訊月46,900元就能入手。即日起至12/8（日）止，至台北世貿一館買dynabook全新系列資訊月指定機種還免費送「經典帆布購物袋」，限量388組，年末好康放送不只這樣，買dynabook全新X系列資訊月指定機種，則送價值2,800元的TOSHIBA V9 2TB 外接式硬碟，送完為止，讓夢幻筆電和外接式硬碟一次補齊你生活和工作戰場上的裝備。詳情請見官網活動：dynabook.com.tw