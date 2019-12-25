獨／除心臟「其他器官都破碎」　高雄1歲受虐女嬰失明！新舊傷都有

▲女嬰確定失明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在11月11日發生一名1歲女嬰疑似遭到母親同居人虐待，現在這名女嬰的姑姑出面向《ETtoday新聞雲》爆料，原本女嬰在送到醫院的時候，除了心臟以外的器官，全部都破裂，現在經過這段時間的治療後，已經確定失明，同時腦幹還是相當腫，無法癒合得要再次清創，不過姑姑也說女嬰身上有新舊傷痕，質疑女嬰的外婆也可能有施暴，希望外婆能夠出面說明。

姑姑表示當時送到醫院的時候，發現女嬰身上有新舊傷痕，而施暴者也就是女童母親的男友只有顧了3天，但是舊傷部份女童母親沒有交代清楚，「媽媽是說以前是外婆在帶的，我覺得舊傷要請媽媽出來交代清楚」，姑姑指出醫生轉述女嬰的頭部，並非像皮膚一樣，損害後可以自己復原，「腦袋瓜空了就是空了，所以腦袋等於是空了一塊，所以現在很多沒有辦法復原完全，可能語言、肢體，甚至在11月25日開醫療會議的時候，已經確定失明了，而這次再次問醫生，醫生也無法保證能夠復原的多好，現在情況就是腦部受損相當嚴重」。

▲上個月11日發生在高雄的1歲女嬰疑似受虐，經過治療後確定失明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲上個月11日發生在高雄的1歲女嬰疑似受虐，經過治療後確定失明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女嬰的姑姑目前已經透過正義哥徐奕介入處理，徐奕也提出質疑認為：「媽媽也在說謊，女童的舊傷是哪裡來的」？所以呼籲被列為證人的媽媽應該要講實話，偽證罪是7年的刑期，同時表示手上握有相關證據，未來將會交給檢方來查辦。

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