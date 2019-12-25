抱女嬰也遭抹黑...韓國瑜嘆：還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」引發社會熱議，有自稱是女嬰的母親，留言指控韓國瑜未經同意就抱走小孩，不過，影片流出後，網友發現其實是母親親自將小孩交到韓國瑜手上。事實真相曝光後，網友紛紛撻伐民進黨網軍「連小BABY都不放過！」

韓國瑜24日也在臉書表示，未來棟樑的小嬰孩都可以拿來當成攻擊他的利器，這樣苦、悶、翻、亂的日子，「我們還能忍受多久？還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？」

韓國瑜說，他再次沉痛地呼籲，請對手、請媒體不要再擁抱陰暗面，他希望社會可以向上、可以使人感動、可以面朝大海春暖花開。我們都只有一個國家，不要再荼毒這塊土地了，好嗎？

韓國瑜臉書全文

【我們希望小朋友要爬得快 大人政治口水要離開】

台灣的出生率排名是目前全世界200個國家裡最低的，平均一人僅生1.218個孩子。在我們這個最應該照顧嬰兒、照顧孩子的國家裡，卻發生了昨天這樣遺憾的新聞：一個溫馨的嬰兒爬行比賽合照卻被政治操作扭曲成「擅自誘拐女童」、「不顧家長意志」、「不衛生」，然後遭人大肆做文章造成小女嬰父母的困擾。

在此，我對小朋友的父母表示非常不好意思，本來是開開心心來參加嬰兒爬行比賽，孩子卻遭到肖像權濫用、媒體騷擾等等風波，造成的困擾我深感抱歉。我也呼籲各方有心人士不要再利用各種陰暗骯髒的手段來殘害所有台灣人的心靈，我們的國家已經容不下更多的惡意侵蝕，我們需要愛與包容才能推動整個社會向上。

藉由這次選舉，很清楚能看到我們媒體生態已經生病了，病到連國家未來棟樑的小嬰孩都可以拿來當成攻擊我韓國瑜的利器。這樣苦、悶、翻、亂的日子，我們還能忍受多久？還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？我再次沉痛地呼籲，請對手、請媒體不要再擁抱陰暗面，我希望社會可以向上、可以使人感動、可以面朝大海春暖花開。我們都只有一個國家，不要再荼毒這塊土地了，好嗎？

對於鬧劇受害的家長我再次重申抱歉之情，而同樣老掉牙的話我也在這裡重申一次：我韓國瑜寧可光明正大的輸，也不要卑鄙地贏！