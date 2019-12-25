娃娃機店慘變ATM！50元假硬幣換10元真銅板　車手流竄台南落網　

▲台南市警二分局破獲使用50元偽幣兌換夾娃娃店的10元真幣案，起獲偽幣一批，與真幣相較圖案或字樣的清晰度較差。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市市區數間夾娃娃店的兌幣機，近來被店家發現50元假銅板（偽幣），台南市警二分局長王森瑒獲報認為關係到民眾生計，馬上成立專案小組全力偵辦，經鍥而不捨追查長達2個月，12月24日循線逮捕持有使用偽幣的30多歲謝姓嫌犯，並在其自小客車內查獲近90餘枚50元偽幣。

夾娃娃機店隨著近期的熱潮如雨後春荀般成立，而為考量人事支出成本，店家通常不會再另行僱用員工駐點，且通常為方便民眾的遊玩設置兌幣機臺，以新台幣100元紙鈔或50元硬幣來兌換10元硬幣，犯嫌便是看中這點，便將其所持有之50元偽幣投入兌幣機內兌換5枚10元硬幣，後經店家發現兌幣機內有數枚50元偽幣，便立即報警及送鑑定，確認是偽幣。

轄區市警二分局隨即成立專案小組調查偵辦，在專案小組全力鍥而不捨追查2個月之下，在24日循線逮捕涉案持有偽幣的謝姓嫌犯，並同時在其自小客車內查獲近90餘枚50元偽幣，全案將依詐欺罪及行使偽造貨幣罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續調查偽幣來源，以免流入市面妨礙金融秩序。

市警二分局表示，真正的50元，在幣邊有滾字「NT﹩50」等呈正反順序排列，背面左、右各轉15度，也能看見「五十」、「50」的防偽隱藏圖案，另在硬幣背面也有清楚、凸出的盲人點，提供觸摸辨識之用，而偽幣的製作品質，通常會不夠細緻，圖案或字樣的清晰度較差，在中央造幣廠的官方網站( https://www.cmc.gov.tw/)上如何辨識真偽，民眾均可多加運用。

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