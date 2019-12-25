30日請假輔選？柯文哲：需要請再請假

記者陳家祥／台北報導

距離2020大選剩下不到一個月時間，為了拉抬自家區域立委的子弟兵，傳出民身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，擬在30日起請假兩周展開全台輔選。對此，柯文哲25日受訪時，不願把話說死，稱「有需要請再請假」、「首長是責任制」，且至今還沒看到「請假計畫」。

台北市政府25日舉辦柯文哲就職5周年記者會，由於傳出30日將請假展開全國輔選，現場有媒體質疑，過去在2015年時訂定行政規範，約束首長不得請假輔選，如今是否有標準不一狀況？柯文哲說，常常在報紙上讀到我的人事任命、選舉計畫，「我什麼時候請假？那個市政會議下禮拜下下禮拜也有，市政排一大堆」。

「我說這個我要請假的風聲式從哪裡來的？」柯文哲說，結論就是，這個國家最不欠缺的就是謠言，「連我都不知道什麼時候要請假，你們怎麼會知道？」

但現場媒體繼續追問，柯文哲說，「請假是這樣，有需要請再請」，不過我看很難，明天還要去議會專案報告，好像是這會期第4場，還有一個預算報告。柯笑說，自己幾乎都在議會了，「我應該搭個帳篷在議會算了」。

由於一直沒有明確回覆，媒體再次追問是不是「有需要再請？」柯回應，「問題是明天我要去議會，預算也還沒審出來」，按照中華民國法令，議會預算應該要在11月30日前審出來，其實早就過期了。

柯文哲表示，不太贊成整天請，所以到現在為止還是只有六日、下班時間，到底怎麼請我都還沒看到他們的請假計劃，要去借什麼場地也借不到，「什麼選前之夜我看借不到也就不用辦了，然後到每個地方去借也借不到東西」。

柯文哲說，有時候人家有行政優勢，有時候是這樣，也許我們想要請假，一下議會叫你去、一下預算沒有審出來，去申請地方也申請不到，到後來好像發現通通不用做。請假是這樣，其實首長是責任制，不用擔心，我這種人做事太認真了，哪裡是問題。

