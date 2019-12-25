沒有反對反滲透法　柯文哲：怎麼執行要講清楚

▲柯文哲就職五周年記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院民進黨團有意再12月底強勢通過《反滲透法》，引來鴻海創辦人郭台銘怒嗆，若民進黨團執意在月底通過反滲透法，不排除帶團到立院集結、反對。對此，台北市長柯文哲說，陳抗是人民權利，郭董當然可以去發動，重點是發動後有多少效果。柯也表態，反滲透法是這樣，因為規範對象是台商跟台灣人民，「我沒有反對這個法令，但要怎麼執行要講清楚」。

柯文哲表示，今天早上在市長室會議討論一個問題，現在允許大陸公司到台灣來，可是有時候好像它有國安疑慮，這個不能做那個不能做，可是對我們來說就造成困擾，「因為大陸在台灣公司這麼多，什麼可以做什麼不能做，要講清楚，不要約簽下去了說這條是大陸的陸資，所以做這有問題」。

「原則上，防止外國勢力影響台灣政治跟選舉這目標是OK，這大帽子底下沒有人會反對。」柯文哲強調，要怎麼執行要講清楚，不然會造成困擾。

日前府簽約的雙子星開發案，早在去年就由南海集團標得，但卻卡關在投審會，一卡半年之久，最終因中資疑慮遭駁回。柯文哲說，台北市政府跟很多公司簽約，其中也包括大陸廠商，要跟我講清楚，不要我約簽了跟我說這好像有涉及國安，問題是涉及國安誰決定的？

柯文哲強調，就先講清楚，它什麼可以做、什麼不能做講清楚，我們是實際執行單位，今天早上就遇到問題。

另外，柯文哲近來質疑由國父訂立的「五權分立」體制，質疑近來的監委風波會導致憲政危機。監委陳師孟回應，自己當監委發現，司法獨立就是司法獨裁，司法是黨國防線，只有監察院可以制裁司法。

對此，柯文哲說，不想回答的時候，就說本人對憲政問題沒有專研。他反問，中華民國是總統還是內閣制？蔣經國當行政院長的時候就是內閣制，蔣經國當總統的時候變成總統制，「所以這中華民國憲政體制的一大特色，就是非常的靈活」。

柯文哲酸說，沒有當監委之前就是監察院沒用，當了以後就式監察院可以發揮實質效果，不過最後也是拍蒼蠅，效果不大。柯說，自己也被監察院彈劾過，笑稱要不是有監察院的彈劾，怎麼會當台北市長？所以被監察院彈劾有時候是一種勳章，變榮耀。

