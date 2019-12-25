國民黨爆綠營網軍假扮時力　柯文哲無奈：我像日俄戰爭的中國

▲柯文哲就職五周年記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅，組成「耀正毅」連線，今召開「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布民進黨中央以南風整合行銷公司、惟勤公關公司養網軍。根據資料，民進黨竟透過網路攻擊賴清德、呂秀蓮等黨內同志，連柯文哲也難逃其害，甚至假扮時代力量網軍攻擊柯文哲，且還「滲透」，在柯陣營負責選舉的「小董」董德堉，遭民進黨掌握意圖收買。

台北市長柯文哲25日出席就職5周年記者會，被問及此事時反問記者，「邱毅講的話你那麼在意？」，柯說，這沒有時間來長篇大論，面對極端政治，假新聞一大堆，要建立國民不會被一篇假新聞影響。

柯文哲說，真正的假新聞不是完全假，大概是7分真3假，這樣才長得像，1分真9分假很容易被拆穿，「好的假新聞都是7分真3分假，然後會經過剪裁，誘導你達到它設定的目標」。

柯文哲說，所以這樣，反正選舉還有18天，大家再忍耐一下，這些選舉就結束，這些鬼扯、謠言一大堆的。至於民進黨計畫收買董德堉？柯說，你是說民進黨派它來北市府臥底？解讀是這樣？回去找他來問問看，還是他們在反間計？

另外，「耀正毅」的資料還指出，柯的網軍三股勢力，包括簡余晏也是其中一股？過去跟楊蕙如鬧翻後，楊藉著簡余晏取得市府資源，獲得觀傳局3標案。柯文哲說，楊蕙如他是沒什麼意見，「我只是說一個楊蕙如犧牲，還有千千萬萬個楊蕙如」。

「你說楊蕙如是簡余晏的網軍，那也是一樣，也是民進黨派來台北市臥底的網軍部隊，我沒有錢給她，所以她到底錢怎麼來的？」柯文哲說，簡余晏一般很少到11樓來，都自幹自的，以前我很少去管她，後來她也不想幹就跑了。

柯文哲無奈表示，自己現在很像日俄戰爭的中國，國民黨的特務、民進黨的網軍，甚至CIA、大陸的一大堆，日俄戰爭的中國，「不過還是這樣，公開透明，該怎麼做就怎麼做」。