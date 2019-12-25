反對民進黨31日通過反滲透法　王金平：應留到2月1日新民意產生後





▲前立法院長王金平25日受訪。（圖／王辦提供）

記者袁茵／台北報導

針對民進黨力拚31日完成《反滲透法》三讀，前立法院長王金平表示，自己就是一直反對，民進黨在國會擁有過半多數，用強硬手段強行通過，沒辦法符合真正民主程序，這個案子應留到明年2月1號，新民意產生後才能好好地加以討論、審查、處理。

王金平25日受訪時提到，反滲透法這是一個很特殊的法案，不談它的實質內容，但是就這個法案的重要性，以及它的影響性非常巨大。就就程序來看，第一，這個案子滲透不滲透那是政府才清楚，政府的相關特別的檢調、情治單位才清楚，委員怎麼清楚呢？委員不清楚怎麼自己去提案呢？這麼重大的法案為什麼行政院自己不提案？那由委員提案？而且提案以後行政院又不提對案，有對案大家好好的討論，這才是應該這麼做的事。

王金平說，第二，這個案子也不急在舊民意即將結束的時候來處理這麼重大的案，那麼新民意馬上在2月1號來產生，所以應該由新民意來決定這樣一個案子，這樣充分討論才能夠真正符合人民的期待，也是讓大家都是能夠都沒有怨言，這樣子都沒有意見，這樣才算是真正符合程序。

王金平表示，第三，12月31號說要通過，通過靠什麼通過？就是靠民進黨的多數呀！它在國會現在擁有過半的多數，它硬要通過，才會這麼強硬的說12月31號一定要通過，「這個我覺得我就是一直反對，民進黨口口聲聲說要在國會要過半，我強調絕對不能讓國會過半，國會民進黨過半的話，過去的一例一休也好，年金改革也好，前瞻預算也好，轉型正義也好等等都是用強硬的手段、過半的席次強行通過，這個完全沒有辦法去符合真正民主的程序。」

最後，王金平認為，在這個情況下，它31號要通過也是一樣狹它多數的席次加以通過，這個完全不符合民主的一個體制，也不符合一個憲政的程序，這個案子應該是要留到明年2月1號，新民意產生以後才好好地加以討論、審查、處理。