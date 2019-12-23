抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

▲一位媽媽抱怨美髮店不幫忙顧小孩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原來美髮業還要兼托嬰，錢真難賺。」一名女網友日前在臉書《爆廢公社二館》PO出幾張貼文截圖，只見有位媽媽發文抱怨一間美髮店，說她大老遠要弄頭髮，但店裡沒有助理能幫忙顧小孩，「真的很爛的服務。」美髮店道歉後，網友紛紛氣炸力挺，認為這位媽媽的想法實在太奧客，「沒人能顧就不要燙啊！」

這位媽媽在文中打卡，直呼「真的很爛的服務，基本的美髮的助理都沒有，回應我沒助理能幫忙顧小孩，大老遠跑來，結果還把問題丟給我，傻在那」，說搞得她期待要用頭髮的心情很差。

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看到貼文後，美髮店就留言致歉，並解釋「您的孩子還是嬰兒，當下您也未攜帶推車，只使用背帶」，而且小孩無法自己單獨坐立，要有專人抱著哄著。美髮店強調，「每個孩子都是父母的心頭肉，我們也不敢馬虎答應照顧您的嬰兒」，更何況顧客預計美髮時間是2～3個小時，「全程幫忙照顧顧客的嬰兒並不是我們的工作內容及專業」，並說就算是預約時就告知要照顧嬰兒，還是會婉拒。

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▲美髮業者和設計師現身道歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原本預計要幫忙弄頭髮的設計師也留言解釋，因為看對方沒有帶推車，所以才告知這樣抱著小孩沒辦法燙頭髮，「也因為所有助理都在忙碌，也無法幫妳顧著嬰兒，但是您回應我『我之前去的店家都可以顧，這是你們要想辦法的問題，而不是把問題丟回來給我』」，才會想請顧客先生過來顧小孩，最後再次道歉。

網友則是紛紛留言力挺美髮店，有人忍不住開罵這位媽媽，「真的很敢的評論，基本的育兒知識？你是給了時薪還是小費？希望設計師派助理幫忙顧小孩，大老遠跑來為何不幫小孩帶推車？不會雇到府保姆？」

被拒絕的媽媽則是先回應網友，「不好意思，教堂真的會幫你顧小孩」、「像我今天去這間，沒把所有人都好像沒有沒有關他們的事一樣（應為：好像沒有關他們的事一樣），就把問題丟給我的那位服務我的人，好像在看我笑話一樣，我真的覺得美髮業的人同事之間都沒有愛。」

▲媽媽回覆網友和美髮業者，態度堅決覺得美髮院要能幫忙顧孩子。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

媽媽也回覆美髮業者，抱怨當媽媽真的很辛苦，美髮業者應該要理解、提供服務，「雖然是服務頭髮並沒有說服務照顧孩子，可是像這樣的服務就差其他的美髮店差很多」、「我相信也會有很多像我這樣背著孩子去弄頭髮的媽媽，還有大老遠地推推車真的很不方便。」

看到這件事後，一名女網友傻眼轉貼到社團，直呼「原來美髮業還要兼托嬰，錢真難賺」、「如果真的有可以專人照顧『嬰兒』的美髮業，請報名，這位媽媽會覺得你們很有『愛』」、「店家表示：這才是我『痛苦的經驗』吧……」

其他網友則是紛紛為美髮店抱不平，「自己沒辦法照顧好自己的小孩，那還燙個屁啊」、「如果答應了幫你照顧小孩，出事了又要怪店家」、「支持美髮業托育2000元起」、「自己也是有孩子的媽，我不會幹這種事，去弄頭髮一定會帶隊友去，小孩給隊友照顧，這個媽媽太奇葩了」、「叫她去教堂燙頭髮呀」、「怎麼不找專業保母幫你燙髮？一兼二顧！」最後原文超過上千則留言，不確定是否因為引起太大的爭議，該位媽媽似乎將貼文刪除，臉書有否暫時關閉也未得而知。

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