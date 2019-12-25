遠航張綱維「千萬畫作」曝光！440幅堆捷運共構宅29樓　收藏室地點揭曉

▲遠航董事長張綱維在遠航傳出停飛後神隱，出現後表示：「烏龍一場」。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

12月18日上午，本刊記者隨著張綱維友人劉先生帶路，進入新北市新店七張捷運站共構宅「環遊市」29樓，登記在張女友韋汝名下公司的一戶空房。

大門一開，客廳及房間四壁掛滿帶框畫作，牆角也靠滿貼有作者畫名的畫卷。「這些畫作是張綱維個人財產，不想個人跟公司混在一起，公司歸公司、個人歸個人，切清楚。」劉姓友人表示。

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這些畫，就是12月11日遠航開記者會要「停飛」、隔天張綱維又開記者會要「復飛」之際，本刊獨家報導，張鋼維在遠航停飛前夕派人自遠航倉庫載到韋汝住家的百幅名畫。此事後來被外界傳為「疑似掏空遠航」，檢調單位也上門追查資金來源，這使得張綱維氣到不行，決定讓這些畫作曝光。

忙著處理遠航無暇到現場的張綱維，透過電話向記者解釋：「這都是我個人的東西不要放在公司，不想在公司作業，放在這邊比較清靜，目的是要請人鑑價，畫作鑑價賣出後，款項要再投入救遠航。」

▲本刊前往新店七張站的共構宅內，直擊張綱維收藏的440幅畫。（圖／鄭清元攝）

張綱維交代這批畫作的來源，「全是20年前朋友欠錢，大概欠2000萬，把這些畫抵押給我，那時當然不值這些錢，但是朋友嘛！我記得，朋友大概押了200幅張杰的畫作給我。」張杰是國內知名水畫大師，以荷花為主題。

記者盤點堆在客廳及兩個房間的畫作，少說440件，不乏大幅作品，有一個成人高、兩手臂張開的寬度。除了張杰的荷花作品外，還還其他畫作與字畫，包括左勝華、馬驥先、孟天宇、劉坤玉、孫旭明、于治成、白續智等。張杰3年前過逝，以目前一幅畫作市場行情約6、7萬估算，整批畫價值上看千萬。

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