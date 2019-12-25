領年終出國去happy！華航60周年生日歡樂慶　買機票抽iPhone 11

▲中華航空60周年感恩慶，在華航官網購買機票登錄，就有機會抽到iPhone11等多種大獎。（圖／截取自中華航空官網）

消費中心／綜合報導

辛苦工作一整年總算撐到了年末尾聲，在農曆過年前，上班族最期待的小確幸就是拿到公司發的年終獎金，不少人會選擇利用這筆錢買機票飛出國度假，當作是犒賞自己的禮物。要是買機票還能有好康拿，那就太美好了，今年正好是中華航空60周年，為了感謝顧客的支持，華航好禮放送，只要在2019/12/23（一）至2020/2/8（六）期間，於華航官網或是APP購票，登錄後就有機會抽iPhone11、iPad、GoPro等多項開運大獎。

今年成立60周年的華航，運用企業識別色藍紅，將數字「60」字樣變化出「GO」 （出發）與「∞」（無限大）標誌，代表啟程航向無限的未來願景。為回饋一直以來支持的顧客，除了不定期推出優惠票價，華航也持續增加新航線，明年3月底就能從桃園直飛美景不輸馬爾地夫的宿霧，享受跳島、浮潛等行程。除了北部開設新航線外，華航同樣重視高雄小港國際機場的旅客，推出多條高雄直飛航線。

▲中華航空2020年3月將開通飛往宿霧的新航線。

高雄小港國際機場佔地不算太大，旅客不用擔心在機場裡迷路，登機時刻逼近得像無頭蒼蠅一樣慌亂在機場裡飛奔，有部落客表示很喜歡從高雄出發的航班，因為過海關、行李檢查等都不會等太久，如果有預約登機還可以悠閒前往機場；華航選擇小而溫馨的高雄小港國際機場，開設不少直飛東北亞、東南亞以及中國的航班，給出早去晚回的漂亮航班時段，像是高雄飛大阪就是早上七點起飛，返程晚上八點飛回台，旅遊時間不會受限於班機時間，還能多玩幾個景點，非常超值。

▲日本大阪是台灣旅客赴日旅遊的熱門景點，中華航空為此提供早去晚回的班機，讓旅客玩得盡興。

除了航班時段好，華航也持續提供台灣客熱愛旅遊的城市直飛服務，像是有超萌又搞笑的熊本熊所在的日本熊本，就是超受歡迎的地點之一，華航提供三熊友達號，也就是機身上畫有「熊本熊」、「高雄熊」、「台灣喔熊」的彩繪班機，機上還有一系列三熊周邊商品，讓旅客一路上都有可愛的熊熊相伴。其他直飛城市還有東京、琉球、首爾、北海道、曼谷、上海等，對旅客來說相當方便。

▲韓國首爾的情人鎖吸引許多戀人前來造訪，搭華航前往好方便。

▲中華航空的三熊友達號彩繪班機裡，有專屬設計頭墊紙、抱枕、撲克牌、不織布環保購物袋等滿滿的三熊。（圖／截取自中華航空官網）

12/16誕生的華航已走過60個年頭，深深明白旅客們想在年末來場完美的旅行、愉快地迎接新一年的心情，歲末歡慶生日的同時也祭出不少優惠及好禮給顧客，2019/12/23（一）至2020/2/8（六）於華航官網或APP購票，開票後至活動頁面完成登錄，就符合抽獎資格，抽獎品項包含2支iPhone 11、3台iPad Air、3台GoPro HERO8、3台Mavic Mini空拍機、10台Switch等多項開運大獎，得獎名單預計於2/15公佈，等年終到手，就出國去happy囉。

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