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中日韓領導人會議簽聯合聲明　支持自由貿易「推經濟一體化」

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▲▼第八次中日韓領導人峰會今（24）上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲第八次中日韓領導人峰會在成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中日韓領導人會議24日在四川成都舉行，大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅共同出席會議，並簽署聯合聲明，就支持在自由貿易和經濟一體化領域的合作，與深化新產業合作達成共識。

致詞過程中，李克強還以古典小說《三國演義》來談中日韓關係，他說，「中日韓不想利用書中你爭我鬥、爾虞我詐的辦法，但書中顯示的智慧、顯示的誠信，是大家願共同吸納的。」

李克強指出，《三國演義》說的是中國內部的紛爭，不是現代國與國的關係，中日韓沒有像《三國演義》的誤解，也不想利用書中你爭我鬥、爾虞我詐的辦法，但《三國演義》裡面所顯示的智慧、顯示的誠信，這是大家願意共同吸納的。

李克強還強調，冬至已過，春天即將來臨，期望中日韓三國打造更加厚實的合作基礎，共同面對所發生的挑戰。

▼大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

李克強還在針對工商界舉行的「中日韓工商峰會」上說，雖然中方對韓、日貿易存在逆差，但不會因此就大行保護主義，「中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門不僅不會關上，而且會越開越大。」

李克強提到，中國致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有製企業一視同仁、平等對待，「歡迎韓日企業『近水樓台先得月』，抓住中國擴大開放的機遇，贏得更多商機，更好實現互利共贏。」

▼第八次中日韓領導人會議。（圖／路透社）

▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

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