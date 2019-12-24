性侵殺14歲少女焚屍！「有教化可能」逃死　林春雄雙手合十：謝謝法官

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣竹東2015年發生少女姦殺、焚屍命案，主嫌林春雄僅不滿女友被少女羞辱，就把少女綁架毆打性侵致死，進而淋汽油焚屍滅證。林春雄今年6月被高院更二審判處死刑，但本月24日更三審則以他「有悔意、可教化」改判無期徒刑，其餘4名共犯維持無期徒刑，全案仍可以上訴。

事件發生在2015年5月，就讀國二、患有輕度智能障礙的14歲邱姓少女在網咖與林春雄黃姓女友發生爭執，林春雄知情後就帶著黃女與另外3名共犯將她綁走，押到附近公園痛打且輪流性侵，事後將她棄置在原地等死，等到5人唱完KTV回頭查看時，才發現她已經全身冰冷死亡，林春雄就直接淋油焚屍滅證。

▲林春雄狠心殺害少女，因他與家屬成立和解，最高法院認應給他機會，將全案發回高院更三審。（資料照／翻攝林春雄臉書）

事件曝光後，林春雄等5人很快就被警方循線逮捕，檢方對5人起訴且全都求處死刑。新竹地院一審對5人判處無期徒刑；高等法院二審其中3人變成有期徒刑20年至28年；後續更一審認為林春雄惡性重大改判死刑；更二審只有林春雄被判處死刑，其餘4人判處無期徒刑、褫奪公權終身。

全案上訴三審，最高法院法官認為，林春雄的性侵案證據，只有共犯自白，違反證據法，而他事後已經跟少女家屬和解，因此全案發回更三審。高院更三審法官認為，林春雄殺人有不確定故意，並非故意殺人之最嚴厲犯罪，有教化可能或不排除有教化可能，因此改判林春雄無期徒刑，褫奪公權終身，其餘4人維持原判，可上訴。

▲林春雄面對現場記者的詢問，僅雙手合十、一語不發離開現場。（圖／記者吳銘峯攝）

林春雄聽見宣判後在庭上向法官點頭致謝，還押時面對記者詢問「躲過死刑有什麼說法嗎」、「是不是點頭向法官說謝謝」等問題，他僅雙手合十、點頭致意，一語不發的步上囚車。

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