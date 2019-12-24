兩岸春節加班機1/11～2/8　陸民航局：選前2天「部分加班機」

▲上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民航局24日表示，兩岸航空主管部門近日就2020年春節加班事宜和具體安排進行了確認，雙方同意兩岸航空公司可在2020年1月11日至2月8日期間安排春節加班。此外，考慮到「市場需求」，雙方航空公司還會在1月9日至10日期間，也就是大選前兩天安排部分加班機，計劃最遲於12月31日前批覆全部加班計劃，便利旅客訂座安排行程。

大陸民航局指出，雙方同意兩岸航空公司可在2020年1月11日至2月8日期間安排春節加班，為滿足兩岸民眾及航空公司需求，加班總量不予限制，但考慮到大陸空域資源緊張等情況，只對大陸個別繁忙機場設有上限，即各方北京不安排加班、上海浦東147班、廣州9班、深圳23班、杭州17班。

大陸民航局提到，雙方計劃最遲於2019年12月31日前批復全部加班計劃，便利旅客訂座安排行程。上海虹橋機場及台北松山機場春節期間不開放兩岸加班，原運營往返松山機場兩岸航線的航空公司可安排至桃園機場包機，「秉持服務旅客，特別是滿足廣大台灣同胞往返需求的原則，雙方將全力保障所有航空公司的兩岸春節加班安排，對航空公司符合本方案的申請不設任何額外限制。」

大陸民航局還說，考慮到市場需求，雙方航空公司將於1月9日至10日期間安排部分加班，以便廣大台胞順利返鄉。