路易莎勇奪「開店王」想狠踩連鎖咖啡　星巴克年賺110億還是贏

▲路易莎咖啡近年積極擴展店家數，目前已正式超越星巴克（圖／翻攝路易莎官方臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

近年積極展店的連鎖咖啡店路易莎，統計至今已在台開店達489間，正式超越星巴克的480家店數，顯示台灣市場連鎖咖啡店龍頭已經換人做，但家品牌定位不同，加上客單差異，2018年星巴克營收達110億元，與路易莎預估今年可達50億元的目標仍是大幅領先。

近2年路易莎咖啡積極更新店型、快速展店策略奏效，今年預估在台店數達489家，對比星巴克經營超過20年中山門市，即將在2020／1／2熄燈，統計星巴克2019下半年開店店數21間，關店店數為10間，目前全台約合計480間門市。

然而因兩間咖啡廳客單價不同，主打特色也不一樣，星巴克2018年營收110億元仍穩坐台灣市場連鎖咖啡營收冠軍，而店數卻被路易莎超越，路易莎表示，預計明年持續穩定拓點，將超越500家門市，今年年底首度進駐日系TSUTAYA BOOKSTORE成為店中店。

▲在地20年的「星巴克中山門市」即將歇業。（圖／記者張菱育攝）

路易莎董事長黃銘賢表示，目前直營店比率3成，目前已在泰國拓點，預計明後年會前進新馬市場，也希望藉由與TSUTAYA BOOKSTORE的合作，有機會在日本「進場」，2017年進入展店轉型階段，以全方位生活為特色，提供早午餐等較多樣化的選擇，目前全台店數為489間門市，明年應可破540家，明年中將會公開發行，希望在年底興櫃、後年掛牌。

▲位於台中麗寶Outlet Mall二期的星巴克鐘樓門市即將開幕。（圖／麗寶提供）

星巴克表示，今年展店擴展店數達11家，全台約480家，展店與關店的決定主要視商圈與周邊市場的狀況調整，近期也有話題門市即將開幕，如台中麗寶OUTLET的鐘樓門市，如有其他適合拓點區域也會掌握機會。