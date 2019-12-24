　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人美甲粧水水　台南就業中心聖誕佳音助求職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節來到，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心別出心裁，24日舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多求職朋友們都是第一次接觸美甲，當把聖誔樹、聖誔老人彩繪入指甲片上，粧”甲”水水，看著平淡無奇十指，立即轉變為繽紛色彩引人注目，無不稱奇，彷彿畢卡索上身。同時有台南福音堂教會至現場為求職朋友唱詩歌送祝福，祝福求職順利，覓好職，讓台南就業中心充滿溫馨的聖誔味。

活動由台南福音堂教會，邀請現場朋友一起唱聖誕歌曲揭開序幕，接著由已取得美甲證照的台南就業服務人員林妤姍，介紹美甲彩繪這項新興的熱門行業，同時介紹未來想要從事美甲彩繪工作，可以運用的職訓及創業資源。

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

求職朋友從美甲彩繪DIY的樂趣中打開學習樂園，從量甲選材，選擇彩繪圖案，到繪製完成黏貼在指甲上，處處體驗到美甲彩繪是門精細的工藝，需要時間的學習與練習，才能成為獨當一面的美甲彩繪師。有求職朋友體驗出對美甲彩繪的興趣，進一步詢問近期可參加的職訓班別。

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，職業的世界不斷在變動，未來會更多新興的行業出現，在聖誕節前夕，台南就業中心透過美甲彩繪DIY活動，讓求職朋友在尋職的過程可以紓緩心情，感受節慶的氣氛，同時也讓求職朋友藉此機會認識各種新興的職業，希望提供求職朋友更多職業興趣探索的機會，對自己的未來發展潛能更具信心，歡迎求職朋友多向就業中心洽詢有關職業心理測驗、職業訓練、創業諮詢等相關服務資源，為自己贏得就業成功的機會。

►小資女最愛、必買！！

ET快訊
「超胸」老闆娘煮麵狂抖　光頭保全看傻…口水狂流羞逃
泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　結果虧慘
徐乃麟帥兒低調出道！深邃五官複製老爸　現場驚呼：事前都不知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東張志明召開「立委不專業　鄉親活受罪」記者會　抨擊對手

宏致電子捐贈行動圖書車　嘉惠台東延平鄉民

台南鄉親全力支持陳亭妃　游錫堃：讓亭妃守護台灣未來

醫學中心支援到　台東急重症醫療再提升

人美甲粧水水　台南就業中心聖誕佳音助求職

桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤雲林柳丁　既幫果農又助弱勢團體

拒絕一國兩制　游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

男在寒夜超商前徘徊　暖警關心依社福卡助與家人團圓

白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物　教你避免一氧化碳中毒

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

台東張志明召開「立委不專業　鄉親活受罪」記者會　抨擊對手

宏致電子捐贈行動圖書車　嘉惠台東延平鄉民

台南鄉親全力支持陳亭妃　游錫堃：讓亭妃守護台灣未來

醫學中心支援到　台東急重症醫療再提升

人美甲粧水水　台南就業中心聖誕佳音助求職

桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤雲林柳丁　既幫果農又助弱勢團體

拒絕一國兩制　游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

男在寒夜超商前徘徊　暖警關心依社福卡助與家人團圓

白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物　教你避免一氧化碳中毒

徵信業認真過頭！潛入女子住處偷裝2監視器1追蹤器　判刑5個月

軟Q、肉餡有筍丁！埔里50年肉圓老店　留點料+大骨湯更美味

單腿名模驚傳30歲骨癌病逝！　「14歲罹2癌症」2年後切腿保命…天后欽點她代言

城市青少棒／北市雙強擊退日韓　長安、大理內戰爭4強

路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人

德州人也敢搶！3賊持槍闖民宅　遭屋主掏「散彈槍」當場擊斃

吳琪銘、蘇巧慧「台語講故事」傳承母語　捏陶碗推三鶯特產

連4屆奧運不缺席！　牙買加閃電出席東京主場館揭幕享受賽道

愛抽菸、喝酒小心！醫揭「口腔癌分期」超驚人　一張圖秒懂腫瘤往哪跑

蕭亞軒被罵5年...素顏爆粗口譙酸民　鏡頭前放閃親24歲男友

地方熱門新聞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

台灣「東、西德」分裂　北斗上演

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

貨車撞近百年車站　駕駛酒駕裝頭暈

環島之星觀光列車體驗　池佳真擔任列車長

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

禁大型載重車、油罐車、大型重機通行

花蓮溫馨過聖誕　22公尺高聖誕樹24日點燈

寒夜超商前徘徊　暖心警依社福卡助團圓

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

教你避免一氧化碳中毒

游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

更多熱門

相關新聞

5款Bling Bling包款讓妳成焦點

5款Bling Bling包款讓妳成焦點

年末各大朋友聚會、派對接踵而來，想要在夜晚的Party中閃閃動人，就要靠Bling Bling的閃亮配件加持！以下整理5款今年最閃的精品包款，背上後保證讓你成為萬眾矚目的焦點，也相當適合各位男士在年底佳節送給女友們當禮物。

台股進入作夢行情　法人看好3題材

台股進入作夢行情　法人看好3題材

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵

陳亭妃與小朋友一起過聖誕

陳亭妃與小朋友一起過聖誕

關鍵字：

人美粧水水台南就業中心聖誕佳音求職

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面