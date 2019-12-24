人美甲粧水水　台南就業中心聖誕佳音助求職

▲台南就業中心舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節來到，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心別出心裁，24日舉辦美甲彩繪DIY活動，與求職朋友一起歡慶聖誕節。

許多求職朋友們都是第一次接觸美甲，當把聖誔樹、聖誔老人彩繪入指甲片上，粧”甲”水水，看著平淡無奇十指，立即轉變為繽紛色彩引人注目，無不稱奇，彷彿畢卡索上身。同時有台南福音堂教會至現場為求職朋友唱詩歌送祝福，祝福求職順利，覓好職，讓台南就業中心充滿溫馨的聖誔味。

活動由台南福音堂教會，邀請現場朋友一起唱聖誕歌曲揭開序幕，接著由已取得美甲證照的台南就業服務人員林妤姍，介紹美甲彩繪這項新興的熱門行業，同時介紹未來想要從事美甲彩繪工作，可以運用的職訓及創業資源。

求職朋友從美甲彩繪DIY的樂趣中打開學習樂園，從量甲選材，選擇彩繪圖案，到繪製完成黏貼在指甲上，處處體驗到美甲彩繪是門精細的工藝，需要時間的學習與練習，才能成為獨當一面的美甲彩繪師。有求職朋友體驗出對美甲彩繪的興趣，進一步詢問近期可參加的職訓班別。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，職業的世界不斷在變動，未來會更多新興的行業出現，在聖誕節前夕，台南就業中心透過美甲彩繪DIY活動，讓求職朋友在尋職的過程可以紓緩心情，感受節慶的氣氛，同時也讓求職朋友藉此機會認識各種新興的職業，希望提供求職朋友更多職業興趣探索的機會，對自己的未來發展潛能更具信心，歡迎求職朋友多向就業中心洽詢有關職業心理測驗、職業訓練、創業諮詢等相關服務資源，為自己贏得就業成功的機會。

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