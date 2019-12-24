英媒曝聖誕卡驚見「囚犯求救訊號」　耿爽：這編的鬧劇老掉牙了

▲英國女童日前在新買的聖誕卡中，發現囚犯留下的訊號。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國倫敦6歲女童佛羅倫斯（Florence Widdicombe）日前買聖誕卡回家，卻發現卡片上面有一段話，疑似是上海青浦監獄的外國囚犯所留下的求救訊息，消息一曝光，引起全球震驚。對此，大陸外交部發言人耿爽回應，「這編出來的鬧劇老掉牙了」。

《泰晤士報》22日報導，該名6歲女童日前在英國最大零售超市特易購（Tesco）買了一盒慈善聖誕卡，想要祝福班上的同學，沒想到卻在其中一張發現字樣，一名自稱在上海青浦監獄服刑的囚犯寫道，「我們被迫違背自己的意願工作，請幫助我們通知人權組織。」

據悉，寫這篇新聞的人是曾在大陸服刑的英國前記者韓飛龍（ Peter Humphrey）。耿爽在昨（23）日的例行記者會被問到該事件時表示，這是韓飛龍先生自己所編造出來的一齣鬧劇，「他總是耐不住寂寞，時不時就要跳出來自我炒作一番，生怕人們把他遺忘了，但是他這次編造出來的鬧劇實在是有些老掉牙了。」

▲耿爽昨日針對此事回應，一切都是鬧劇。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽強調，經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。綜合陸媒報導，韓飛龍曾因替英國藥廠葛蘭素史克（GSK）到中國調查，結果他和妻子在2013年時，被控涉嫌非法獲取公民個人訊息罪，分別被判囚2年半及2年。隨後，兩人以醫療原因提早獲釋。

另外，女童所買到的卡片是由浙江雲廣印業有限公司印刷，事件爆發後，該公司也表示，從來沒做過這種事。據環球時報報導，浙江雲廣公司指出，「英國媒體報導說特易購（Tesco）已經將該公司從合作名單上移除，但實際上並沒有跟他們聯絡，若是英國媒體沒有任何證據的話，可能採取法律行動。」

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