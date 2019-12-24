直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣「每月都要維修」

▲俄羅斯網紅砸爛休旅車。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯YouTuber莫洛茲（Igor Moroz）疑似不滿去年買了新車Mercedes-AMG G63之後，一直不斷維修，一氣之下乾脆請來直升機，把車子抬到300公尺的高空，再砸到地面上。高空摔車的影片也吸引了許多網友觀看，但有當地媒體質疑，這只是在作秀而已。



莫洛茲時常在頻道上拍誇張的惡作劇影片，但這回排場更大。他在IG上的貼文指出，去年3月她買了這輛Mercedes-AMG G63休旅車，花了1680萬盧布（約台幣822萬元），但之後幾乎每個月都要花錢修理，有時候一等又是一個月，即使車子還在保固期間，經銷商也不願意修理某些部分。

這些鳥事讓莫洛茲感到很生氣，於是打算直接把車砸爛，他的團隊在彼得羅札沃茨克（Petrozavodsk）的機場租了一架直升機，把這輛G63休旅車直接載到高空，再毫不留情摔到雪地上，在影片最後可以看到，休旅車已經徹底被摔爛，幾乎看不出原本的樣貌。

影片呈現出來的效果誇張，也已經吸引了高過83萬人次觀看。但是俄羅斯媒體「Kolesa」 報導指出，其實背後故事根本不是這樣，一名機場工作人員指出，莫洛茲和他的團隊在當時聊到打賭輸了的事情，所以才要把車子從直升機上摔下去，很可能只是一場鬧劇而已。

「Kolesa」更報導，莫洛茲事後可能有把汽車零件拿去賣掉，可能沒虧多少錢，再加上影片觀看數超高，增加了許多話題，換算起來莫洛茲可能根本就沒賠本，反而還賺到了無價的關注度。