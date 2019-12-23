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中俄否決涉敘草案！蓬佩奧批「兩國雙手染血」...耿爽反駁：偽善

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上聲明美國對於以色列屯墾區的政策轉變。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批中、俄兩國手上沾滿鮮血。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中國、俄羅斯日前否決了聯合國安理會延長對敘利亞的跨界人道救援，被美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）痛批「可恥」，並稱他們兩國手上沾有鮮血。對此，中國外交部發言人耿爽23日強調，美國的關心是偽善的，奉行的是典型的雙重標準，「到底是誰口中滿是謊言，心裡充滿偽善，手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚」。

聯合國安理會日前就德國等提出的敘利亞跨境人道救援，授權延期決議草案進行表決，共獲得13個成員國的支持，不過其中中國和俄羅斯卻投了反對票。耿爽21日已就此表示，中國根據事情本身的是非曲直，並從敘利亞人民根本利益出發，決定自身投票立場。

不過，23日的外交部例行記者會上，有記者問及蓬佩奧就中、俄的否決票進行了批評，中方有何評論？耿爽強調，跨境人道救援機制是在特定形勢下採取的特殊救援方式，應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整，充分尊重敘利亞政府意見，並結合地面形勢發展進行評估和調整，「我們堅決拒絕美方對中國投票立場的無端指責」。

「如果美方真正關心敘利亞人民和敘利亞人道局勢，為什麼不對俄羅斯決議草案投贊成票？他們完全有機會踐行對敘利亞人民的承諾」，耿爽表示，這再次說明，「他們的關心是偽善的，所奉行的是典型的雙重標準，是將人道問題政治化的具體體現。」

他又提到，美國若真的關心，就更應該反躬自省，捫心自問，「因為當前敘利亞的局面和敘利亞人民的苦難，恰恰是美國等一些國家的錯誤行動所導致，他們赤裸裸干涉他國內政，在中東地區助推『阿拉伯之春』，成為眾多地區熱點問題的始作俑者。」

最後，耿爽認為，「到底是誰口中滿是謊言，心裡充滿偽善，手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚。我想，真正應該反思的是這些人。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽反批，到底誰手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚。（圖／達志影像／美聯社）

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