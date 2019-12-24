台北深夜2爆炸聲！光華商場旁500顆電池庫閃燃　9消防員受傷

▲光華商場對面、松江路上一棟大樓深夜發生火警。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺／台北報導

台北市24日凌晨1時許，光華商場斜對面的一棟住商混合大樓3樓突然冒出濃濃黑煙，警消獲報抵達，拉水線並升起雲梯車進行灌救，但由於內部堆放大量筆電用電池，搶救一度困難，有9名警消在救災時遭嗆傷及輕微灼傷，送醫救治無生命危險。

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事發時大樓保全發現火災警報器大響，立即報警求助，警消到場發現建物3樓失火，冒出濃濃白煙，松江路瀰漫著濃煙及燒焦氣味，警消派出多輛消防車到場，鋪設水線並利用雲梯車從窗外向內射水降溫，並入內搜索可能受困的住戶。

▲松江路大樓火警，冒出濃濃黑煙。

警消帶起防毒面具入內疏散民眾，還利用雲梯車將樓上住戶送至地面，共救出9人、疏散17人。有民眾抱著貓咪避難，也有不少住戶抱著嬰兒下樓遠離火場，經警消查看身體狀況後，並無民眾被送醫治療。

▲▼火警現場閃燃，造成9位消防員受傷送醫。

由於起火戶作為倉庫使用，內部堆放約500顆筆電專用鋰電池，火場溫度極高，數度有爆炸聲傳出，屋內囤放的電池紙盒噴飛到馬路上。有1名警消入內查看時遭閃燃火焰灼傷，另外有8名警消遭濃煙嗆傷，分別被送往國泰、馬偕及台大醫院救治，所幸均意識清楚無生命危險。

火警現場還有一對男女聲稱是11樓的住戶，全身散發濃濃酒氣不斷嘗試想要進入火場，遭警消攔阻當場爆發激烈衝突，男子與警方拉扯後遭到上銬，被帶返派出所進行保護管束。

台北市消防局救災救護第三大隊大隊長王證雄表示，消防局於凌晨1時26分接獲民眾報案，指稱松江路有大樓發生火警，立即出動52輛消防車及128名警消到場，於清晨5時31分成功撲滅火勢，粗估燃燒面積約60平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。

▼一對情侶堅持要進入火場，最後被上銬帶回派出所。