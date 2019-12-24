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快訊／台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去

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▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者陳致平攝）

▲光華商場旁電池倉庫驚傳2爆炸巨響大火！（圖／記者陳致平攝）

記者游宗樺、許力方、陳致平／台北報導

台北市中正區松江路24日凌晨1時許驚傳大火，光華商場對面的大樓3樓起火，濃濃黑煙瀰漫整條街，消防局獲報趕到場，出動20車60人搶救，2輛雲梯車射水灌救，並封鎖松江路，不幸造成2名警消灼傷送醫。當時現場有1男1女在火場外痛哭，聲稱是住戶，直喊「可以讓我上去看一下？我知道在哪裡！」目前消防隊持續擴大搜救受困人員。

【03:05更新】警消持續擴大搜索屋內受困民眾，救出2名住戶。

台北市消防局凌晨2時25分接獲報案，松江路一處大樓3樓筆電電池倉庫起火，緊急派20車60人到場搶救，但一度因為堆放大量電池，導致救火困難，有2名警消也因此遭灼傷送醫，目前有2輛雲梯車從外、內射水撲滅火勢，不過稍早火場傳出2聲爆炸巨響，屋內電池的包裝紙盒噴出，雲梯車及消防車數量將持續增多到場支援。

現場另外有民眾聲稱是住戶要衝入火場遭攔阻。警消將持續擴大入內搜索受困人員。

▼電池庫大火濃煙瀰漫，松江路封街！（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▼2名消防隊員遭灼傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▼男女自稱住戶痛哭「讓我上去」。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▼火場傳出2聲爆炸巨響，噴出筆電電池包裝盒。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

▼消防擴大搜索，救出2名住戶。

▲▼台北深夜2爆炸聲惡火！光華商場旁電池庫大火　男女痛哭：讓我上去。（圖／記者游宗樺攝）

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