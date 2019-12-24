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平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

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平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

本報訊

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，節日氣氛未有煞停反修例運動的步伐，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場，商場及警方嚴陣以待，過往不少市民出來迎聖誕的尖沙咀及中環，將會封路安排。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

多個商場均有人聚集，有商舖遭破壞，警方在商場拘捕期間與示威者衝突，一度施放胡椒噴霧驅散。於晚上9時許，警方在尖沙咀一帶制服多人，引來大批群眾聚集，隨後防暴警察舉黑旗並施放催淚煙。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【23:23】尖沙咀：防暴警察制服一名黑衣人，並噴射胡椒噴劑。

【23:23】旺角：防暴警察抵到旺角，黑衣人已早一步離開。

【23:10】旺角：一批黑衣人破壞旺角滙豐銀行分行玻璃外牆，並寫上是報「星火之仇」。

【22:49】旺角：消防員抵達旺角站撲滅火警。

【22:49】旺角：一班黑衣人打爛朗豪坊一面出入口玻璃門。

【22:47】尖沙咀：彌敦道有人從高處投下硬物，並從屋內伸出手機，有示威者險被投中。

【22:46】尖沙咀：警方在士巴利道藍旗，警告水炮車將會使用催淚水劑。

【22:45】旺角：黑衣人縱火燒港鐵旺角站，交通燈被破壞出煙。

【22:35】尖沙咀：水炮車在梳士巴利道180度轉回彌敦道。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【22:27】尖沙咀：一輛水炮車及兩架裝甲車抵尖沙咀，示威者急步四散。

【22:17】尖沙咀：在九龍公園徑和梳士巴利道交界，20名速龍小隊成員抵達增援。

【22:17】尖沙咀：示威者沿彌敦道往佐敦方向前進。

【22:10】旺角：防暴警同噴射胡椒噴劑，有警員都中招，拘捕最少三個人。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【22:00】尖沙咀：康樂及文化事務署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的九龍公園所有設施，包括九龍公園體育館和九龍公園游泳池現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。

【22:07】尖沙咀：中間道近九龍酒店，有示威者掘磚，地上有零碎磚頭，無法行車。

【22:02】尖沙咀：現時示威者防線在半島酒店外，警方則於九龍公園徑交界，雙方對峙中。

【22:01】尖沙咀：逾百人一路高叫口號，一路沿廣東道前進。

【22:00】旺角：亞皆老街至砵蘭街行車路已堵塞，現場所見有幾百人聚集。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【21:48】尖沙咀：太空館至半島酒店外警民對峙持續，防暴警射多枚催淚彈。

【21:34】尖沙咀：半島酒店外一名男子指罵示威者，防暴警帶走該男子。防暴警在太空館外舉橙旗，警告會開槍，氣氛一度緊張。另有一名年輕男子被防暴警帶走。
【21:28】旺角：有市民再度聚集，與防暴警員兩度對峙。

【21:19】尖沙咀：防暴警在1881附近藍旗，叫在場人離開。警員要求彌敦道上的車輛調頭。

【21:18】旺角：亞皆老街一路段短暫堵塞，有警員以擴音器表示現場有人非法集結

【21:12】旺角：現場有示威者對巷內防暴叫罵，並以鐳射照設，防暴警開強光燈示警。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【21:04】尖沙咀：防暴警半島酒店外彌敦道舉黑旗，隨即發射催淚彈，聚集人群退回行人路。

【21:02】尖沙咀：帶走該名男子時有人向警員投擲雜物。

【20:56】尖沙咀：警員在場不斷嘗試指揮交通，但因為本身現場交通已經十分擠塞，車輛和過馬路的示威者都擠滿在行車路上。

【20:54】尖沙咀：警員衝出彌敦道馬路，開咪要求過馬路的黑衣人返回行人路，期間制服一名男子。

【20:52】 尖沙咀：有3名救護員登上海港城3樓，未知該層是否有傷者。據悉，剛才發生衝突時，警員揮動警棍，一名少年「被扑穿頭」，未知傷勢是否嚴重。

【20:48】尖沙咀：警方開咪呼籲仍在過馬路的遊行人士盡快上返行人路，也不應照射警方。警方再次開咪稱有人襲擊警察及投油漆彈，呼籲市民照顧小朋友及避免到多人地方。

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

【20:37】旺角：朗豪坊門口人群再次大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【20:37】尖沙咀：黑衣人離開海港城未有於鐘樓停留，沿文化中心往尖東方向行，他們沿途叫口號及用手機亮起燈光。期間文化中心廣播稱有人襲擊警察及投擲油漆彈，呼籲在場人士照顧小朋友及可從彌敦道及尖東方向離開。

【20:25】尖沙咀：從鐘樓往海港城的黑衣人匯合原本於商場內的黑衣人，現時一起離開海港城。他們向在場旅客高呼「香港同大陸一樣冇聖誕」。

本文由《香港01》授權使用

▲▼【聖誕節．港九直播】黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞出煙

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