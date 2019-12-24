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南投縣第一選區／藍綠選情激烈歷年之最　蔡培慧挑戰馬文君

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▲第一選區號次1號為國民黨立委候選人馬文君。

▲第一選區號次1號為國民黨立委候選人馬文君。（圖／民眾提供）

記者顏如玉／綜合報導

南投縣第一選區立委選戰，由現任不分區立委蔡培慧挑戰在地經營已久的現任國民黨立委馬文君。馬文君家族兩代從政，雖然人脈豐沛、基層穩固，但蔡培慧這半年來獲得中央奧援、補助預算好幾十億，支持度逐漸追上馬文君，讓兩軍選情更加膠著，堪稱歷年最激烈。

南投縣第1選區又稱為烏溪線，包含埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，其中埔里、草屯是兩大票倉，現任立委馬文君曾擔任埔里鎮鎮長，從2009年補選擔任立委後，至今已連任10年，加上曾任兩屆埔里鎮鎮長的父親馬榮吉先前擔任台灣省議員，累積大量人脈，馬文君原先就擁有非常大的優勢。

▲蔡培慧戶得中央補助投入學校重建。（圖／翻攝自蔡培慧粉專）

▲蔡培慧獲得中央補助投入學校操場重建。（圖／翻攝自蔡培慧粉專）

不過，不分區立委蔡培慧自今年初宣布轉戰區域立委挑戰馬文君後，中央開始撥出不少資源、預算補助高達幾十億，據地方資深人士表示，光是學校的風雨操場，補助1400萬就給了不少間，「中央整個資源都在烏溪線、丟在蔡培慧身上，只要她要就給，這在選前是很有效果的。」

蔡培慧出身魚池，從國會助理做起，自921震災後投入重建工作長達9年，同時也相當關注社運、農業、偏鄉教育及原住民議題，加上還有埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆等人支持，再搭上蔡英文支持度水漲船高的趨勢，蔡培慧極具競爭力，也讓馬文君競選連任備受壓力。

▲▼蔡英文替蔡培慧、陳癸佑助陣。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

▲蔡英文替蔡培慧助陣。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

馬文君在地經營超過10年，對於體育也是相當關注，先前曾擔任中華民國巧固球協會理事長、中華民國壘球協會榮譽理事長，現中華女壘國家隊成員大半來自南投埔里，而現任亞洲壘球總會會長、同時也是南投縣副議長潘一全，也是馬文君的政治搭檔，擔任競選總部的主任委員。

此外，馬文君也時常與南投縣長林明溱出席活動、勘查各種改善工程，近期還接連在選區內成立鄉鎮級競選總部，同時也結合YouTube、相關通訊媒體發送政績圖卡加強曝光，地方樁腳也強力固本，馬文君競選連任實力不容小覷，因此就有地方資深政壇人士表示，「難論斷最後結果。」

▲馬文君經營YouTube。（圖／翻攝自馬文君YouTube）

▲馬文君也經營YouTube。（圖／翻攝自馬文君YouTube）

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