暴踹短髮正妹！酒醉男右胸遭刺穿噴血慘死…母崩潰：他本來要結婚生子

▲26歲正妹被酒醉男挑釁，暴怒持刀砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）



記者柯振中／綜合報導

雲南省麗江市一名退役女兵早前與朋友聚會回家，遭到一名醉漢連續挑釁5次，甚至還被對方持刀追到家，氣炸持刀與對方理論，刺中對方右胸，導致對方噴血倒地慘死。死者的母親得知消息相當崩潰，已經瘦了10公斤，她近日仍感到相當痛苦，認為兒子「本該在春節前結婚生子」，「一家人歡樂多高興…。」

綜合陸媒報導，26歲的唐姓女子擁有一頭短髮，看起來相當溫柔，今年年初卻捲進一起兇殺案當中，她2月與朋友聚會結束後，搭朋友的車回家，半路卻遭到同村的李姓男子挑釁，當時對方已經喝醉，唐女原先沒有在意。

不料唐女回家的路上，又碰上這名醉漢，還被對方言語羞辱，因此打電話告訴父親這一事件。唐父得知女兒被罵，帶著女兒與對方理論，沒想到竟遭對方反踹，氣炸與對方發生扭打，隨後被眾人勸離。

▼唐女帶刀與對方理論，砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）



2人扭打發生後，醉漢與父母、朋友一起到唐家道歉，但要求唐父對打傷自己負責，隔天又拿刀闖入唐家，對著大門猛砍。唐女不斷受到醉漢的騷擾，氣炸拿了2把刀子，出門查看情況，沒想到竟被對方踹了一腳。

唐女與醉漢隨後發生扭打，唐女不斷遭受攻擊，反手拿起一把刀揮舞，隨後被眾人勸阻。沒想到醉漢突然朝巷子外跑，接著倒地噴血，送醫後仍不幸身亡。

這起事件在大陸網路上引起熱議，有不少人認為，這是在正當防衛，不應該被判刑，但唐女仍被刑事拘留。對此，醉漢的母親相當崩潰，事發至今已瘦了10公斤。她說明，唐女相當不應該，兒子本來應該在春節前結婚生子，「一家人歡樂多高興。」目前這起事件仍在進行法律程序，結果仍待法院判決。

▼被殺醉漢的母親崩潰瘦了10公斤。（圖／翻攝《新京報》）



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