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白眼狼！不顧恩情洗劫9旬母女綑綁害命　二審無期徒刑

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲林姓男子綑綁9旬婦，害她殞命。高院仍判無期徒刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林昆鋒，不顧收留自己12年恩情，竟夥同2名友人先摻安眠藥迷昏90歲李姓婦人，而後綑綁李婦與她的女兒，洗劫財物後逃逸，李婦因口鼻遭膠帶封口窒息死亡，釀成1死1傷慘劇。一審法院將林男與2同夥均判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院18日二審仍判無期徒刑。可上訴。

本案發生於去年7月26日，35歲的林昆鋒原本居無定所，到宮廟中當乩童，認識李婦兒子，進而與李婦同住，時間長達12年。雙方原本感情融洽，甚至對外以祖孫相稱，但去年初起，林男疑因欠債而多次向李婦借錢，甚至私吞李婦要繳牌照稅的7000元現金，借不到還不惜用偷，2人間因此發生過數次爭吵。

而案發當2天，林男找了也缺錢花用的友人張宥和、彭奕皓，3人先分頭購買犯案用品。案發當天，林男先謊稱有顧肝及顧腎藥品，但實際上為安眠藥，欺騙李婦母女吃藥後昏迷。3人隨即以繩索綑綁，並進一步搜刮財物後逃逸。李婦兒子因無法入門又無法聯絡上母親，找消防隊前來破門後，發現李婦因手腳口鼻均遭膠帶綑綁，早已窒息死亡，李婦女兒也受有輕傷。案發後檢警鎖定林男追緝，並順利逮捕3人，檢方最後依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定3人均犯「強盜故意殺人罪」，考量林男與李婦母女同住10多年，相互照料，情同親屬，卻因為積欠債務、缺錢花用就策畫強盜，造成死者家人永難抹滅的痛苦，實不宜輕縱；但3人在審理階段終能向家屬道歉並表示後悔，雖家屬不願接受，但一審法院仍認定3人有悔意，因此不判處死刑，宣告無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審18日宣判，高院仍認定3人均犯下「強盜故意殺人罪」，考量林男與李婦2人同住10餘年，相互照料，情同親屬，張男亦曾住過李婦住處，竟因缺錢花用而共同策劃本案犯行；且3人均值青壯，李婦2人則年事已高，又因服用安眠藥物陷入昏睡狀態，終致李婦發生死亡結果，惡性非輕，並使李婦家屬承受失去親人之痛苦及遺憾。高院因此仍將3人判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。
 

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