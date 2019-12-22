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冬至搓湯圓　濱江國小百名學生帶外師體驗「米食文化」課程

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▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲濱江國小師生體驗冬至搓湯圓。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

今天就是冬至，濱江國小配合學校「米食文化」主題課程，日前在校園裡「辦桌」，上百位學生圍坐一桌桌傳統的圓形大紅桌，一起搓湯圓，體驗古早節氣氛圍，更學習感恩與惜福。學生也邀請今年九月才至該校英語情境中心任教的外藉老師Ashley，一起體驗台灣傳統的文化俗習，品嚐用糯米製成的湯圓，希望能讓遠離家鄉的外籍老師感受如家人般團聚團圓的溫暖。

活動當天，學生在體驗中印證課本內容，感受到冬至吃湯圓的意義與團圓熱鬧氣氛。學生也更加了解閩南語俗諺語「冬至圓呷落加一歲」、「搓圓圓、過好年」的意義。

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▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲濱江國小配合學校「米食文化」主題課程，日前在校園裡一起搓湯圓，體驗古早節氣氛圍 。（圖／台北市教育局提供）

一年級學生陳睿旭覺得搓湯圓很有趣，但因為聖誕節快到了，所以他搓了一個雪人湯圓，他說，「吃湯圓代表多一歲，之後要更加懂事。」二年級印尼籍學生RANNIA是第一次搓湯圓，今天搓了最喜愛的角落生物卡通造型湯圓，也是第一次吃湯圓，她認為，「湯圓好黏，不過很好吃。」

外籍老師Ashley人生初體驗，也是第一次搓湯圓、吃湯圓。今天吃了一顆白色湯圓，一個紅色湯圓。她表示，湯圓有點像珍珠奶茶的珍珠，但比較黏一點，相較之下，她還是比較喜歡珍珠奶茶。不過湯圓代表團圓的意義，令她感到非常溫暖，今年是她首次離鄉背景，從美國來到台灣，非常感謝大家對她的照顧與關懷。　

▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲濱江國小師生體驗冬至搓湯圓。（圖／台北市教育局提供）

教務主任卓家意表示，今天學校就像是在辦喜事，既熱鬧又溫馨！學生也有豐富的學習和體驗！濱江國小將於110學年度轉型為雙語實驗課程學校，校內英語老師積極規劃英語融入學習活動，許多活動都開始加入英語的元素，以增進學生英語學習的機會。今年也邀請外藉老師的共同參與，也讓活動產生跨文化的交流互動，更重要的是，在吃冬至湯圓長一歲的習俗下，校方期許孩子們更懂事、更珍惜身邊所有的人事物。

▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲濱江國小師生體驗冬至搓湯圓。（圖／台北市教育局提供）

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