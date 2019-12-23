醫院拒絕凍卵並勸早點生子　陸婦提告爭生育權

▲余姓婦人在法院外接受記者採訪。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸31歲余姓婦人在23日對一家醫院提起訴訟，因為忙於撰寫關於兩性議題的書，目前沒有生育的計畫，所以尋求首都醫科大學附屬北京婦產醫院幫忙，想要透過醫療程序凍卵，卻遭到拒絕，因此決定提起訴訟，這是大陸婦女為了生育權而挑戰法律的首例。

來自黑龍江的余姓婦人，第一次前往醫院進行檢查時，醫生詢問了婚姻狀況，並敦促趕緊生一個小孩，而非選擇凍卵，接著第二次到醫院檢查時，也被告知無法進行治療。她接連2次的求醫失敗後表示，「我來醫院是為了尋求專業的服務，但卻得到了要我放棄工作去生小孩的回應，因為這種社會、文化，讓我已經承受了很大的壓力。」

余姓婦人轉而尋求國外的醫療資源，卻發現高昂的價格不是人人都負擔得起，在泰國進行治療要花10萬人民幣（約台幣43萬元），前往美國治療更要花20萬人民幣（約台幣86萬元）。

根據《路透社》報導，根據大陸關於人類輔助生殖的法律，只有已婚夫婦可以使用此類保健服務，並且必須要能夠通過出示結婚證，證明自己的婚姻狀況，經濟的快速增長，雖然為單身女性創造財務獨立的條件，但政策和醫療行業未必能與時俱進，這種系統性的問題給單身女性帶來很大的困擾。

最後余姓婦人決定向法院提起告訴，雖然這起案件必須花上好幾個月的時間進行，但她表示，能夠達到現階段已經是一種勝利，「我感覺到自己站在法院的同時，也承受著其他許多單身女性的期望。」