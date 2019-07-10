社福政策PK！郭台銘、韓國瑜都提「國家養」　朱立倫喊補助凍卵

▲韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

台灣面臨少子化、高齡化危機，2018年台灣只有18萬個新生兒，創下8年來最低，而在物價上漲、薪水不漲的環境，年輕人不敢生小孩，因此，國民黨總統初選參選人紛紛端出社福政策牛肉。郭台銘主張「0到6歲國家養」，朱立倫則拋出擴大人工生殖補助，兩人在生育政策上攻防，而韓國瑜則在長照方面主張「65歲以後政府幫你養爸媽」。

郭台銘「0到6歲國家養」

郭台銘在第二場國政願景電視發表會拋出「0到6歲國家養」的政見。郭台銘表示，現在年輕人不敢生小孩，如果沒有新生兒，台灣的未來在哪裡？買回來的坦克車和飛機誰要開？不生小孩誰保護國家？誰拚經濟？老一輩的人誰要養？「只要我當選總統，所有新生兒從出生到六歲，國家幫你養！」

第二場國政願景電視發表會結束後，朱立倫受訪時說，在政見會聽到當下第一時間是愣住的，以為是「郭家養」，但「國家養」是另外一回事，如果只是「幫忙養」，應該指的是補助費用，若完全由國家養，光是填補私托與公托每月1萬元的差額，每年至少要多支出1440億元；加上其他學習與托育費用，可能高達2千億以上；再進一步加上奶粉、吃飯等生活所需，政府每年需支出預算就會高達數千億元以上，不要債留子孫，開空頭支票。

面對政策備受質疑，郭台銘在第三場國政願景電視發表會進一步說明。郭台銘表示，台灣一年約有18萬新生兒，6年共108萬人， 一個孩子補助一個月15,000元，排富後約需1,800億，扣除目前 政府已有的補貼600億，一年仍需1,200億 。

郭台銘說明，第一階段的財源將從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率4%，就會增加700 億，加上富人稅提撥500億，就可有1,200億的新增財源；未來會建立「大健康產業」，第二階段的財源從這裡獲利，這個產業包括基因檢測、精準醫療、國際醫療服務、預防醫學等，萬一屆時籌措的財源不夠，會用自己的財產先拿來墊， 「散盡家產，也在所不惜」。

▲面對「0到6歲國家養」被質疑，郭台銘在第三場政見會上喊 「散盡家產，也在所不惜」。（圖／中天電視提供）

朱立倫「34到38歲未婚女性凍卵補助」

針對少子化議題，朱立倫表示，台灣稅率與歐洲稅率差3倍多，不想繳這麼高的稅又要交給國家養，事實上不可能，且他擔任地方首長時就主張「大家養」，尤其對0到6歲大家養已經做了很多年，因此，有錢應自己養，中所得儘量推公托公幼，不足的部分，由私托私幼以加盟的方式，最後對於低所得才讓國家養，這才符合公平正義。

朱立倫也提出擴大人工生殖補助，目前人工生殖針對中低收入戶，但仍有許多人負擔不起，治療比例僅有6.6%，因此，他承諾讓34至40歲已婚夫妻擺脫不孕的煩惱；另外，晚婚成為趨勢，為了照顧晚育的女性，也針對34歲到38歲未婚女性推動「凍卵補助」，而此政策被外界解讀與郭台銘較勁。

朱立倫在臉書進一步說明，凍卵是給遲來的幸福一個機會，即便現代醫學進步，也無法倒轉女性卵巢生理功能的衰退，許多女性為了能夠生子妥協，甚至放棄夢想，與不適合的對象結婚；也有女性在適合生育的年齡努力工作，等條件允許，卻成為高齡產婦，「這也是現代女性最無奈的痛苦，因為這些女性並不是主動選擇不生小孩，而是不知不覺地，走到了流失生育能力的困境」，而這些都是政府的責任。

▲朱立倫在「年輕的最好」記者會上提倡擴大人工生殖補助。（圖／記者黃國霖攝）

韓國瑜「65歲以後用長照基金幫你照顧爸媽」

郭台銘、朱立倫針對「生育政策」攻防，而韓國瑜則主張長照政策上，由勞方、資方、政府三方面來整合，民眾在就業過程中定存一部份的長照基金，65歲以後政府幫養父母；另外65歲以上，須接受長照的長者可用自己當年所存的長照基金及國民年金，各出一半，作為長照費用支出的基準。

郭台銘在第二場國政願景電視發表會拋出「0到6歲國家養」，無獨有偶，韓國瑜也在第三場國政願景電視發表會上提出「65歲以後政府幫你養爸爸媽媽」。

朱立倫則認為，台灣目前沒能力走北歐社會主義國家的福利路線，因為要高稅率與高福利，不管是0到6歲或65歲以上國家養，不符合現階段整個國家政策。

▲韓國瑜在國民黨第三場國政願景發表會上拋出「65歲爸媽國家養」。（圖／中天電視提供）

國民黨總統初選參選人，除了郭台銘、朱立倫、韓國瑜之外，還有周錫瑋、張亞中。初選民調8日至14日晚間6時30分至10時進行，共計將搜集1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。國民黨組發會主委李哲華10日表示，每日的民調資料彌封後放進保險櫃，15日上午跑數據公布時，將全程直播。