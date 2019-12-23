　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國海軍「禁用抖音」解決威脅　直指網路安全出現疑慮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲抖音。（圖／路透社）

▲美國海軍下令禁用抖音。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

社交媒體應用程式「TikTok」風靡全球，但美國海軍在先前下令禁止使用抖音，原因是這個流行的短視頻應用程式會造成「網路安全威脅」。海軍發言人表示，他們一直都會禁用不安全的程式，但並不會舉例說明何處受到威脅。對此，抖音則沒有發出回應。

據《路透社》報導，抖音深受美國青少年的喜愛，然而美國監管機構及立法者在近幾個月內開始審查這個程式。美國參議員查克.舒默（Chuck Schumer）對抖音提出安全的擔憂，並告訴美軍不要再使用這個應用程式。

▲抖音。（圖／記者梁家源攝）

▲抖音深受青少年歡迎。（圖／資料照）

美國海軍也在臉書發表公告，表示抖音有網路安全威脅的疑慮，因此禁止海軍陸戰隊使用這個程式。雖然沒有詳細說明應用程式會帶來何種危險，但五角大樓的發言人奧蘭德（Uriah Orland）表示，這個命令是「解決現有威脅和新出現威脅」工作的一部分。

奧蘭德補充，抖音這個應用程式確實存在潛在的風險，因此才會下令讓海軍人員採取適當的行動，以保護個人訊息、資料等。

海軍的發言人透露，他們通常都不會特別阻止海軍人員使用流行的商業應用程式，任何普通的社交媒體應用程式都可以隨意下載使用，但如果有安全疑慮，他們就會下令禁止，只是並不會特別多做說明、舉例程式將帶來什麼危險。

針對「網路安全威脅」的部分，抖音目前則沒有公開做回應。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
3086位大學生投票選總統　韓粉揭逆轉可能性
中華隊打不進奧運　中職將「首度停辦明星賽」
PO韓國瑜親女嬰照！醫師半夜狂接50通電話　父「抗議訊息」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

CNN：北韓耶誕禮「放棄無核談判」對美強硬　坐看川普是否連任

澳洲野火燒出恐怖濃煙！他自製天氣預測圖　保護孕妻和未出生寶寶

冷血爸不滿3周大兒子「分散辣妻注意力」　拿刀狂刺小身體…殺紅眼再捅愛人！

美國海軍「禁用抖音」解決威脅　直指網路安全出現疑慮

解放軍計畫2030年擁有「4個航艦戰鬥群」　目標拿下台灣東部港口

形象桌曆／空軍F-16V滿掛飛彈上陣　憲兵快反連展現戰力

形象桌曆／陸軍傳遞時刻保國衛民　海軍呈現每月重要演訓

山東艦服役代表003型已建造　尹卓：未來定有殲-20上艦

2030年共軍將有4航母戰鬥群　國防院：南海造島是為了打台灣

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

美國海軍「禁用抖音」解決威脅　直指網路安全出現疑慮

解放軍計畫2030年擁有「4個航艦戰鬥群」　目標拿下台灣東部港口

形象桌曆／空軍F-16V滿掛飛彈上陣　憲兵快反連展現戰力

形象桌曆／陸軍傳遞時刻保國衛民　海軍呈現每月重要演訓

山東艦服役代表003型已建造　尹卓：未來定有殲-20上艦

2030年共軍將有4航母戰鬥群　國防院：南海造島是為了打台灣

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

《愛的迫降》打破「第八集定律」親出高收視　孫藝真唇戰玄彬嗔：超沒義氣！

DJ SODA美胸炸出I字豪溝！　開腿趴坐床上「爽吃爆漿球狀物」網：可以看一整天

量身訂製個人化影像導引強度調控放射治療　成功治癒第4期口咽癌

反骨酷炫當「馬子狗」賠掉性命...2重量級天團全現身「喪禮派對」！

異鄉遊子也能感受新年氛圍　雪梨農曆節慶典還有舞龍舞獅表演

韓國瑜為黃志雄站台8000人相挺　高喊「台灣要重新翻轉」

走路也能減肥？掌握這5點讓你越走越瘦　正確姿勢先學會

PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

丫頭超狂！第22間飲料店進軍西雅圖　發年終寵員工「老闆少賺沒關係」 

「有看到韓國瑜安撫我女兒」女嬰父再公開8段錄音：要求姜冠宇撤文道歉！

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

軍武熱門新聞

國防院：2030年共軍將有4艘航母

尹卓：未來定有殲-20上艦

形象桌曆／空軍F16V滿掛飛彈上陣

形象桌曆／陸軍傳遞時刻保國衛民

共軍計畫2030年擁有4航艦戰鬥群

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

土耳其圖表比較「Su-57完勝F-35」

駐澳門部隊首次編入方隊　換裝星空迷彩檢閱

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

山東艦航母精實掃地畫面曝光！

兩岸開戰　美民調：16.5%會投降

台東太空探測火箭試射場27日首發

解放軍再研發隱形戰機　網猜：殲-31自用版

國軍增購F-16　美專家：有助反制共機繞台

更多熱門

相關新聞

13歲兒頭髮被剪壞　爸朝髮型師開3槍

13歲兒頭髮被剪壞　爸朝髮型師開3槍

美國德州一名父親因為不爽髮型師沒把13歲兒子的頭髮剪好，一言不合竟然直接向對方連開3槍，導致對方中槍後傷重倒地，更誇張的是，血腥過程還全被兒子目睹。

CNN分析耶誕禮：北韓對美硬起來

CNN分析耶誕禮：北韓對美硬起來

3.6公尺巨鱷逛大街！一旁小鹿全看傻

3.6公尺巨鱷逛大街！一旁小鹿全看傻

恐怖男友9樓扔狗　可憐2犬陳屍街上

恐怖男友9樓扔狗　可憐2犬陳屍街上

男免費送商務艙座位　阿嬤爽享服務

男免費送商務艙座位　阿嬤爽享服務

關鍵字：

抖音TikTok美國海軍網路安全威脅北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面