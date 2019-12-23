美國海軍「禁用抖音」解決威脅　直指網路安全出現疑慮

▲美國海軍下令禁用抖音。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

社交媒體應用程式「TikTok」風靡全球，但美國海軍在先前下令禁止使用抖音，原因是這個流行的短視頻應用程式會造成「網路安全威脅」。海軍發言人表示，他們一直都會禁用不安全的程式，但並不會舉例說明何處受到威脅。對此，抖音則沒有發出回應。

據《路透社》報導，抖音深受美國青少年的喜愛，然而美國監管機構及立法者在近幾個月內開始審查這個程式。美國參議員查克.舒默（Chuck Schumer）對抖音提出安全的擔憂，並告訴美軍不要再使用這個應用程式。

▲抖音深受青少年歡迎。（圖／資料照）

美國海軍也在臉書發表公告，表示抖音有網路安全威脅的疑慮，因此禁止海軍陸戰隊使用這個程式。雖然沒有詳細說明應用程式會帶來何種危險，但五角大樓的發言人奧蘭德（Uriah Orland）表示，這個命令是「解決現有威脅和新出現威脅」工作的一部分。

奧蘭德補充，抖音這個應用程式確實存在潛在的風險，因此才會下令讓海軍人員採取適當的行動，以保護個人訊息、資料等。

海軍的發言人透露，他們通常都不會特別阻止海軍人員使用流行的商業應用程式，任何普通的社交媒體應用程式都可以隨意下載使用，但如果有安全疑慮，他們就會下令禁止，只是並不會特別多做說明、舉例程式將帶來什麼危險。

針對「網路安全威脅」的部分，抖音目前則沒有公開做回應。

►我該答應女友嗎？

